Вопрос дня: Что сказать тем, кто не хочет защититься от ковида? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Напомнил бы, что у всех есть только два пути: привиться или переболеть. Вакцина - это наиболее безопасный и солидарный выход: только сообща мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Геннадий ПАДАЛКА, космонавт:

- Я легко переболел ковидом в декабре 2020 года. Но все равно пойду вакцинироваться в августе - сентябре. Антипрививочникам скажу: не делайте большую глупость. Из-за эпидемии страдает туриндустрия, ездить никуда нельзя. А главное - жалко пожилых людей.

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, певица, пианистка и композитор:

- Я сама привилась. Но не считаю себя вправе что-то советовать другим. Уверена, что каждый должен делать выбор сам.

Роман РУСИНОВ, автогонщик, победитель Европейской серии Ле-Ман:

- Обязательно прививайтесь. Я попал в больницу из-за коронавируса. Приехал на гонки здоровым, а потом заразился через авторучку при оформлении бумаг. Жалею, что не вакцинировался раньше.

Игорь МУХИН, водитель автобуса в Москве:

- Нас неофициально заставили привиться еще весной. Я, честно сказать, не хотел делать укол, но работа дороже. Если бы мне оставили реальный выбор, я бы подождал до середины следующего года, когда лучше изучили бы возможные побочки. А на работе заразиться не боюсь - стеклянная перегородка кабины защищает хорошо.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:

- Привился, чтобы не попадать под всякие попутные «раздачи» типа ограничений в хождении по ресторанам и прочие запреты. QR-код получил. Зачем осложнять себе и без того усеченную жизнь при пандемии?