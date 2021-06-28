В США и Европе производители медоборудования стали платить врачам больше, чем фармакологи

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Нейрохирурги, ортопеды, урологи и кардиологи в США и Европе помимо основного источника дохода от врачебной практики стали получать еще и премии от производителей медоборудования.

Задача докторов состоит в том, чтобы выписать своим пациентам медицинские устройства или протезы определенной фирмы. В основном, это касается протезов колен и бедер, кардиостимуляторов и имплантов для позвоночника, сообщает inquirer.com.

Раньше считалось, что такими выплатами грешат исключительно фармгиганты, у многих из которых была и остается договоренность с врачами – гематологами, онкологами, гастроэнтерологами и др. на выписку и применение ими лекарств, даже если препараты являлись не самым подходящим вариантом для пациента.

Ученые из Института экономики здравоохранения Леонарда Дэвиса при Университете Пенсильвании провели исследование, показавшее, что компании стали тратить миллиарды долларов в год на выплаты врачам в США и Европе. Причем производители медоборудования заплатили врачам $3,67 млрд. долларов только за последние 3 года, а это на 10% больше в денежном выражении, чем производители лекарств.

Плательщики оправдывают свои действия тем, что врачи помогают им разрабатывать и совершенствовать новые продукты.

Ученые же готовятся к новому исследованию, дабы выяснить, влияют ли подобного рода отношения между производителями медоборудования и врачами на результаты лечения.