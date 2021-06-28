Трамп провел первый митинг после ухода из Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Веллингтоне (штат Огайо). Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп впервые после ухода с должности встретился со своими сторонниками на митинге, который состоялся в Веллингтоне (штат Огайо). До этого он выступал лишь на мероприятиях Республиканской партии.

Выступление Трампа вполне ожидаемо началось со слов об украденных выборах и массовых фальсификациях со стороны демократов. Дальше Трамп призвал своих сторонников проголосовать за республиканцев, которые будут баллотироваться в Палату представителей и Сенат, а также пообещал вскоре «вернуть Конгресс и Америку».

Кроме того, экс-глава Белого дома в очередной раз намекнул на свое возможное участие в следующих президентских выборах.

По мнению издания BBC, решение насчет выборов Трамп примет в зависимости от того, как решится вопрос с претензиями, выдвинутыми генпрокуратурой штата Нью-Йорк в адрес Trump Organization.

Вполне естественно, что, выступая на митинге, Трамп не смог устоять перед соблазном раскритиковать политику своего оппонента, ныне действующего президента США Джо Байдена. Больше всего камней в огород демократов полетело в связи со смягчением миграционного законодательства, в частности, за те проблемы, которые возникли на границе США и Мексики.

«К нам в страну приезжают миллионы людей. Мы понятия не имеем, кто они такие», – заявил экс-президент.

Ожидается, что Трамп примет участие как минимум еще в двух митингах в ближайшее время, что поможет сплотить республиканцев и обеспечить поддержку кандидатам-однопартийцам бывшего главы Белого дома.