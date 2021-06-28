Фэн-шуй на июль 2021: благоприятные и неблагоприятные даты

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1 июля, четверг

Используем все свои силы для достижения целей. Сейчас можно, что называется, прыгнуть выше головы и достичь желаемого. При этом в погоне за счастьем не нужно забывать о родных и близких.

Обязательно проведите время с детьми и представителями старшего поколения.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

2 июля, пятница

Хороший момент для того, чтобы заняться обустройством дома, наведением уюта, хозяйственными покупками. А еще сейчас подходящее время для хлопот на садовом участке и для заготовок на зиму.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

3 июля, суббота

Время подвести итоги, проверить свои финансы, а также составить план действий на ближайшее будущее. Чем подробнее он будет, тем лучше.

Хороший период для начала путешествий, отпуска.

А вот судебные споры лучше не начинать!

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

4 июля, воскресенье

Только приятные занятия, приносящие удовлетворение. Сегодня ничего нельзя делать через силу, будет только хуже. Мало того, вероятны травмы и ссоры. Поэтому в план занятий на день включаем исключительно удовольствия!

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

5 июля, понедельник

Новую неделю стоит начинать аккуратно. Не набрасываемся на дела очертя голову. Определите круг первостатейных задач и занимайтесь только ими. Остальное подождет! Прежде чем принять какое-то решение, стоит семь раз подумать.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

6 июля, вторник

Вспомните о тех людях, кто вам дорог. Сейчас очень важно напомнить им, что они по-прежнему для вас много значат. Подарки, теплые слова и сюрпризы приветствуются.

Для глобальных перемен, увы, совсем не подходящий день.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

7 июля, среда

Забота о себе и о своем здоровье - сейчас это главные слова. Не забывайте: болезни лучше не допускать, чем лечить. Потому займитесь укреплением своего иммунитета и тела. Тем более, эти занятия могут быть очень приятными!

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

8 июля, четверг

Считается, что именно сейчас нужно строить долгосрочные планы. Скорее всего, большую часть задуманного удастся воплотить в реальность без особых на то усилий.

День миротворческой энергии - не упускайте шанс помириться и восстановить отношения.

Часы удачи: с 9.00 до 18.00.

9 июля, пятница

Противопоказаны плохие мысли в адрес кого-то и уж тем более подобные слова. Сегодня вообще надо стараться вести праведный образ жизни и избегать различных соблазнов и искушений. А их, вероятно, будет предостаточно.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

10 июля, суббота

Сюрпризы, радость, умиротворение, расслабление — это все про субботу. Набираемся сил и положительной энергии. У каждого из нас есть для этого свои рецепты, используем самое проверенное. Совсем скоро предстоят трудовые подвиги и к ним следует быть готовым.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

11 июля, воскресенье

Этот день еще называют магическим. А почему нет, если сбывается то, о чем сильно-сильно мечтаешь? Думаем о том, чего хочется сильно-сильно.

А еще этот день основа всего месяца, надо не подкачать: продумать, проанализировать, подготовится!

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

12 июля, понедельник

Благоприятный период для того, чтобы начать лечебное голодание, сесть на диету и вообще заняться профилактикой своего здоровья.

В бизнесе - заключаем договора и проводим сложные переговоры. Все должно получится на «5»!

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

13 июля, вторник

День определения, выбора. Предстоит решить, каким путем двигаться дальше и от этого будет зависеть очень многое, так что, удвойте внимание и не принимайте опрометчивых решений.

Благоприятный момент для глобальных перемен в жизни.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

14 июля, среда

День изменения, перехода на новый уровень. Важно держаться своего выбранного курса и не пасть под мнением других. Смело принимайте решения!

Залог успеха этого дня - откровенность и возможность быть самим собой.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

15 июля, четверг

Удачный день, когда все спорится в руках. Как никогда силен голос интуиции, прислушивайтесь к нему, принимая решения.

Постарайтесь сохранять спокойствие и не выходить из себя. А вообще, лучше провести день без особых забот, в отдыхе и приятностях.

Часы удачи: с 14.00 до 20.00.

16 июля, пятница

Энергии достаточно, чтобы приниматься за серьезные судьбоносные проекты. Но стоит помнить, что все должно быть прозрачно, без обмана и лукавства. Неточные формулировки, ложь могут все разрушить. Сейчас особенно важно соблюдать законы и правила.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

17 июля, суббота

Преобразования, переход на новый уровень. Возможны сюрпризы, которых вы не ждете. Это значит, что придется быстро принимать решения и импровизировать.

Можно начинать ремонт, переходить на другую работу, переезжать.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

18 июля, воскресенье

День под знаком опасности. Сейчас ни в коем случае нельзя принимать важных решений и стартовать с новыми проектами. Постарайтесь затаиться и не навлекать на себя никаких неприятностей.

Часы удачи: с 14.00 до 15.00.

19 июля, понедельник

Отличное начало недели: приступаем к новым делам, строительству и ремонту, переходим на новую работу.

Обиды и неурядицы этого дня легкие, без тяжелых последствий, так что не берите ничего такого в голову.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

20 июля, вторник

Высокий уровень энергии. Вот вроде бы надо приступать к тем делам, которые назрели. Но есть нюанс: в том случае, если нет надлежащей подготовки и уверенности в успехе, начинание лучше отложить.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

21 июля, среда

Для принятия решений, для серьезных разговоров и больших поступков не лучший день.

Куда как полезнее заняться благотворительностью, помощью другим, тем, ко в этом нуждается.

Особое внимание сегодня к здоровью!

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

22 июля, четверг

День накопления энергии, сил, знаний и мудрости. Читаем книги, общаемся с умными людьми, посещаем храмы.

Дадут о себе знать старые проблемы, они потребуют немедленной реакции, решений.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

23 июля, пятница

Главное - забота о здоровье. Благоприятный день для очищения организма и профилактики заболеваний.

Не надо принимать быстрых решений и совершать спонтанных покупок. Пословица «Семь раз отмерь» - актуальна, как никогда!

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

24 июля, суббота

Дела будут идти не слишком гладко. Однако это временное явление, стоит чуть подождать и все встанет на свои рельсы.

Время просветления и вещих снов. Также сейчас появится редкая возможность поговорить с близкими по душам.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

25 июля, воскресенье

Только отдых, только расслабление. Делами лучше не заниматься, толку все равно от этого особого не будет. А вот душе надо уделить особое внимание: стоит сходить в храм, заняться медитацией, молитвами - кому что ближе.

Благоприятный момент для путешествий.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

26 июля, понедельник

Самые запутанные загадки и дела имеют шанс сейчас быть разгаданными. Стоит внимательнее относиться к знакам, которые посылает нам Вселенная. Не надо игнорировать очевидное.

Травмаопасный день, удваиваем внимание.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

27 июля, вторник

Пассивный день. Не планируем много. Хорошо заниматься делами, не требующими концентрации и логического мышления, выбирайте то, что можете делать буквально с закрытыми глазами.

От алкоголя и жирной пищи необходимо отказаться.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

28 июля, среда

Возможны козни со стороны людей, которым мы доверяем. Так что не надо верить на слово, лучше подкрепить все документально. Следует «подстелить соломку» везде, где это возможно и усилить внимание в рабочих вопросах.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

29 июля, четверг

Хорошо заниматься руководящей работой, начинать новые проекты и ремонты. Кроме того, сейчас благоприятный период, чтобы провести некоторые реформы на рабочем месте, а также сделать кадровые перестановки.

Чтобы достичь успеха, придется пойти на немалые уступки.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

30 июля, пятница

День не подходит для выяснения отношений, ссор. Зато можно смело подводить итоги, делать выводы и строить планы.

Сейчас можно начинать преобразования, касающиеся здоровья. Например, бросить курить или начать бегать по утрам.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

31 июля, суббота

Важно найти баланс - нельзя перетруждаться, но и проводить время в безделье тоже противопоказано.

Занимаемся решением простых вопросов, а также внедрением рационализаторских предложений.

Благоприятный момент для разбора бумаг и ведения переговоров.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.