Сын известного скульптора забыл в банке 100 тысяч рублей

Художник Никита Матюшин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно 52-летний художник Никита Матюшин обратился в полицию за помощью. Мужчина рассказал, что несколько дней назад он положил деньги на свою карту, прошло достаточно много времени, а средства так на счёт так и не поступили. Он несколько раз звонил в банк, чтобы выяснить, в чём проблема. Но каждый раз оператор отвечал, что не видит в системе никаких поступлений.

Никите это всё казалось очень странным, ведь он помнил, как сам загружал деньги в банкомат. Тогда он попытался самостоятельно проверить карту через ближайший банкомат, но в кошельке её не обнаружил.

Художник попытался восстановить в памяти события того дня, когда в спешке зашёл в одно из отделений крупного банка на Ленинградском шоссе. Он вспомнил, что вставил карту в банкомат, пересчитал деньги и положил их в отделение для налички. Аппарат шумно пересчитал деньги и показал на экране сумму. Дальнейшие действия Никита восстановить не смог. Только спустя несколько дней, художник понял, что вышел из банка, не завершив операцию и не забрал свою карту из банкомата. Это всё объясняло.

— По данному факту проводится проверка, сумма ущерба составила 1300 долларов США, — сообщил источник kp.ru.

52-летний Никита Матюшин — член Московского союза художников. Почти 30 лет он занимается дизайном интерьеров, был учредителем региональной общественной организации "Художники Масловки" и несколько лет назад открыл собственную проектную студию для работы с архитектурными объектами.

Его отец 89-летний Лев Матюшин — известный скульптор, лауреат всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству, народный художник РФ и член Российской академии художеств. В 2006 году он входил в состав Комиссии по монументально-декоративному искусству при Московской городской Думе. Некоторые его работы представлены в Третьяковской галерее и других музеях. А созданные им памятники украшают различные города в разных уголках страны и мира. Один из них — памятник Эрнесто Че Геваре, установленный на Кубе.