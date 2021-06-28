Песков ответил на вопрос об идее обязательной вакцинации работников

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, как в Кремле отнеслись к тому, что в минувшую пятницу президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и глава Федерации независимых профсоюзов России Шмаков обратились в правительство с предложением ввести в стране обязательную вакцинацию, - спросил у представителя Кремля в понедельник, 28 июня, журналист «Комсомольской правды». - И предлагается привлечь к ней всех, кроме тех, кому она противопоказана по здоровью и тех, кому нет еще 18 лет.

- Никакая позиция не сформулирована, - ответил Песков. - Вы правильно отметили, было обращение в правительство. И, соответственно, какой-то ответ на это или позиция должны быть сформированы в правительстве с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб.

- А если они откажут в этом требовании? Хотя документ этот редкий. Я не помню случая, когда бы Шохин со Шмаковым приходили к консенсусу.

- В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России.

Регионы вводят условия работы в некоторых отраслях, условия обязательной вакцинации.

Но это, опять же, не является обязательной вакцинацией для всех граждан.

- Спасибо...

- Пока эта ситуация де-факто и де-юре такая.