Сергей Лавров: Запад хочет, чтобы мы покаялись и изменили свой курс. Этого не будет!

Сергей Лавров Фото: REUTERS

«...Российский лидер (на встрече в Женеве. - Ред.) четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, выдвинули требования». Причем все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Москва «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению...

Европейские столицы, уловив настроения «большого брата», сразу стали активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение. Ощущение таково, что хор в поддержку солиста готовился заранее... Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать на международное арене только то, что считает правильным, а других — прежде всего Россию и Китай — заставлять следовать заданному им курсу...

Главный пафос анонсированных подходов Запада сконцентрирован на внутреннем устройстве «недемократических» стран и на решимости менять их по своим лекалам... Отсюда требования к Москве и Пекину (да и всем остальным) следовать западным рецептам по вопросам прав человека, гражданского общества, оппозиции, средств массовой информации, функционирования государственных структур, взаимодействия между ветвями власти...

Высокомерное отношение к другим членам мирового сообщества оставляет Запад на «неправильной стороне истории». Серьезные, уважающие себя страны никогда не позволят разговаривать с собой на основе ультиматумов и будут добиваться только равноправного диалога для рассмотрения любых вопросов.

Что касается России, то давно пора понять: под надеждами на игру с нами в одни ворота окончательно подведена черта. Все заклинания западных столиц о готовности нормализовать отношения с Москвой, если она покается и изменит свое поведение, утратили какой-либо смысл... Вне зависимости от чьих-либо амбиций и угроз наша страна будет и далее проводить суверенный, независимый внешнеполитический курс и одновременно всегда предлагать объединительную повестку дня в международных делах... Мы продолжим содействовать созданию такой культуры межгосударственного общения, которая основывалась бы на высших ценностях справедливости и позволила и большим, и малым странам развиваться мирно и свободно. Всегда остаемся открытыми для честного диалога со всеми, кто проявляет встречную готовность к поиску баланса интересов — на прочной, незыблемой основе международного права. Такие у нас правила».

КСТАТИ

Большое интервью Сергея Лаврова трем радиостанциям: полная стенограмма

14 октября 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью радиостанциям «Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва». Публикуем полную стенограмму (подробнее)