В Москве открылся Молодёжный волонтёрский центр

Активисты теперь помогают и в пунктах вакцинации от коронавируса Фото: В. Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Добровольцев в столице сегодня много, особенно среди молодёжи. Им даже стало тесновато во Флагманском волонтерском штабе Москвы на Тверской улице. Теперь у активистов появился ещё один дом - Молодёжный волонтёрский центр на Ленинградском проспекте.

«Вы просили, чтобы создали такой постоянно действующий собственный дом волонтеров, - сказал сегодня, 28 июня, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии центра. - Это было бы невозможно, если бы реально столько людей не участвовали в этом движении - сотни тысяч москвичей. В пандемию вы просто вышли на передовую и помогали москвичам. Особенно тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Доставляли питание, медикаменты, помогали им во всем».

Мэр одобрил создание движения волонтеров вакцинации, которые уже начали помогать жителям.

«Мы думаем над развитием новых площадок и нам понадобятся новые помощники, чтобы обеспечить москвичам комфортную вакцинацию и в то же время сохранить им защиту, - сказал Собянин. - Сложный процесс, но так как у нас медиков и врачей не прибавляется, нам нужна реальная ваша помощь».

На церемонии мэр вручил 11 активистам памятные медали «Волонтёры Москвы» и объявил о старте приёма заявок на конкурс «Доброволец Москвы – 2021» (как участвовать - см. ниже).

ЧТО СДЕЛАЛИ

Молодёжный волонтёрский центр в Москве (Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1) разместился в 3-этажном здании и внутри выглядит так:

- 3 универсальные площадки – конференц-зал «Команда» на 70 человек, коворкинги «Инициатива» на 40 человек и «Польза» на 20 человек;

- офисы сотрудников городского движения «Мосволонтёр»;

- места для обучения и общения волонтёров. Здесь можно проводить круглые столы, семинары, мастер-классы, неформальные встречи и др.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ

Ежегодный конкурс «Доброволец Москвы» проводится в столице с 2014 года. Заявку на участие могут прислать представители всех направлений волонтёрской деятельности. Победителей и призёров выбирают в 8 номинациях по трём направлениям:

- деятельность – номинации «Я волонтёр» и «Спасибо»;

- проект – номинации «Организатор добрых дел» и «Добрая идея»;

- команда – номинации «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. ВУЗ» и «Добрая команда. Корпоративное объединение».

В 2021 году конкурс продлится до декабря. Подробности - на сайте https://mosvolonter.ru

ЦИФРЫ

В программах центра «Мосволонтер»добровольчеством занимаются более 617 тысяч москвичей. На сайте mosvolonter.ru зарегистрированы 125 тысяч волонтеров.

Во время пандемии в акции «Мы вместе» участвовали более 23 тысяч человек. Они выполнили более 48 тысяч заявок тех, кто вынужден был оставаться дома, по доставке продуктов, лекарств и других товаров.

Более 1 000 волонтеров-медиков оказывали помощь в московских больницах и поликлиниках.

По телефону горячей линии приняли более 200 тысяч звонков.

Партнёрами акции стали более 420 предпринимателей и благотворителей.