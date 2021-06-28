Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Лидеры двух стран пообщались по видеосвязи. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Лидеры двух стран пообщались по видеосвязи. Путин посетовал, что из-за эпидемии встречаться лично у политиков не получается. Но работа все равно продолжается – вот, важный документ продлили.

На самом деле, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – это не простая формальность. В нем много действительно принципиальных вещей.

- Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы, - заметил Путин.

Россия – единственный крупный сосед Китая, с которым у Пекина нет споров из-за территории. Это наше преимущество, потому что к Японии, Индии и Тайваню претензии есть. Например, в 2020 году во время пограничного конфликта между военными Индии и Китая погибло несколько десятков человек.

- С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растёт. В январе–апреле рост превысил 22% - по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли, - отметил Путин.

Председатель Си Цзиньпин в ответ напомнил о скором 100-летии компартии Китая и поблагодарил Путина за помощь с историческими документами.

- Росархив передал ценные исторические архивы, связанные с ранним периодом КПК. Китайская сторона искренне благодарна за поздравление и поддержку со стороны нашего доброго соседа и истинного партнёра, - заявил Си Цзиньпин.

Путин посетовал, что из-за эпидемии встречаться лично у политиков не получается. Но работа все равно продолжается – вот, важный документ продлили. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Главы государств заявили о продлении договора заранее. Настоящее 20-летие будет только 16 июля, а действует документ вообще до февраля 2022 года. Зимой он автоматически продлится еще на пять лет.

Вот главное, что есть в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве:

- Обе страны обязуются не использовать первыми друг против друга ядерное оружие и не нацеливать стратегические атомные ракеты.

- Мы обязуемся не использовать друг против друга экономическое давление.

- Россия выступает против независимости Тайваня.

- Обе страны обязуются сокращать вооруженные силы в районе границы.

- Россия и Китай не вступят в союзы или блоки, угрожающие суверенитету друг друга.