Двоечникам дали последний шанс: они могут пересдать ЕГЭ в этом году

Основной этап ЕГЭ завершился 25 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной этап ЕГЭ завершился 25 июня. На этой неделе назначены три резервных дня для сдачи — 28, 29 июня и 3 июля, а еще будет дополнительный период — 12, 13 и 14 июля и резервный день 17 июля. Кто может попытать счастья?

Резервные дни — для тех, кто пропустил экзамены в общем потоке по уважительной причине, подтвержденной справкой (болезнь, карантин, авария, участие в спортивных сборах и соревнованиях, уход за больным родственником). Также ждут тех ребят, у кого в расписании основного периода на одну дату попали разные предметы по выбору, необходимые для поступления в вуз. Еще одна категория — двоечники, не набравшие минимальный балл по русскому языку (24), они могли исправить ситуацию только 28 июня. Этот предмет, напомним, — единственный обязательный ЕГЭ в этом году: не сдашь — останешься без аттестата. К предметам по выбору таких строгостей нет: можно даже просто не явиться на экзамен, никого не предупредив.

Дополнительный период — для участников ЕГЭ, которые не пришли в основные и резервные дни. Опять же, «прогул» нужно подтвердить справкой. 13 июля – единственный день, когда разрешат пересдать русский язык тем, кто впервые писал тест 28 июня и не преодолел минимальный порог.

Еще один важный момент: улучшить результат экзамена - скажем, пересдать с «тройки» на «четверку» - можно будет только в следующем году. Также не допустят на пересдачу выпускников прошлых лет, заваливших русский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Золотая медаль в школе в 2021 году

Дополнительные баллы при поступлении в вуз и память на всю жизнь. За «пятерки» в аттестате выпускники 11 класса получают особую награду. Что дает золотая медаль в школе и каковы условия ее получения в 2021 году — в нашем материале (подробности)