Владимир Ворожцов: У нас нет отрицательного рейтинга

Председатель президиума Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

За минувшую неделю состоялись съезды четырех крупнейших, парламентских партий. Прозвучало немало громких заявлений, появилось и неожиданные для кого-то лица, и изменения в предвыборной стратегии объединений-тяжеловесов.

Во вторник в столице России соберутся представители партии, которые готовы представлять интересы огромной прослойки российских граждан.

«КП» обратилась за комментарием к Председателю президиума Центрального совета Партии пенсионеров Владимиру Ворожцову.

- В программе съезда основные пункты – предвыборная программа и списки кандидатов. Пришлось вносить изменение в обе позиции в последнее время?

- Вообще съезд должен принять решение об участии в выборах в Госдуму. Утвердить предвыборную программу. Обсудить политический доклад Председателя Центрального совета Партии Владимира Буракова. И проголосовать по спискам кандидатов на выборах в Государственную Думу – и по федеральному, и по одномандатным избирательным округам.

- Списки корректируете постоянно?

- Списки кандидатов – всегда живой процесс. У нас буквально в ходе подготовки двое коллег ковидом заболели. Их участие в выборах под вопросом.

- А корректировка программы?

- Многие положения программы Партии пенсионеров 2016-го года сохраняют актуальность. И новая программа во многом ей созвучна и при этом полностью соответствует тем проблемам, которые в стране за эти годы проявлялись.

Мы единственная политическая партия, которая еще 5 лет назад записала первой стратегической целью не допустить необоснованного, поспешного повышения пенсионного возраста. Мы предупреждали о том, что будут попытки власти изменить пенсионной возраст! К сожалению, не были тогда услышаны. Мы уверены до сих пор, если бы наши представители были в Госдуме, то как минимум нынешняя формула изменения пенсионного возраста не прошла бы. Сегодня мы видим свою основополагающую задачу в том, чтобы добиться качественного повышения размера трудовой пенсии и уровня оплаты труда.

- Кардинальный пересмотр пенсионного обеспечения и повышение пенсий – один из главных пунктов программы, но он есть не только у вас.

- Другие партии не говорят, за счет чего собираются повысить пенсии. У нас принципиально иной подход. Это принцип – свободного самоопределения пенсионного возраста. Наш лозунг: пенсия не за возраст, а за стаж. При этом мы предлагаем амнистию трудового стажа за период лихих 90-х годов.

Методику свободного самоопределения пенсионного возраста знают миллионы людей, знавшие, что после 25 лет в силовых структурах у них появляется выслуга с правом на пенсию. Но это не значит, что надо увольняться завтра, у нас, например, в экспертно-криминалистическом центре есть прекрасный специалист под 70 лет.

Понятие пенсионный возраст – это наручники, которые искусственно надеваются на людей. Если у человека есть необходимость уйти на пенсию в 50 лет при том, что у него 30 лет стажа, никто не должен ему это запрещать. В таком случае у людей появятся реальные основания получать пенсию. И за этим будут стоять не средства Пенсионного фонда, а все благосостояние России. Мы единственные выдвинули этот принцип и обосновали.

- Ваша партия пятая в списке объединений, имеющих право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей?

- Потому что у нас больше всего избранных депутатов в местных парламентах. Они в 15 регионах.

- То есть вы представлены в каждом шестом заксобрании – значит, у вас стартовые условия в этих субъектах точно выигрышнее?

- Не только в этих. У нас есть нормальные позиции в ряде других регионов. В ряде субъектов, это показали и проверки, и уголовные дела, нас «зажимали». Когда мы к 12 ночи в Магаданской области набрали в 2020 году свыше 5%, и вдруг в отдаленных районах области пробежал «неопознанный северный олень», и нам не хватило нескольких десятков голосов. Зато в областную Думу тут же прошли эсеры. А в 2016-м было громкое уголовное дело по выборам в Мытищах, когда украли у Партии пенсионеров значительную часть голосов.

- Разные эксперты называют разные цифры, который вы можете получить на выборах?

- В прошлом году мы участвовали в выборах в 9 региональных парламентах. В 7 уверенно преодолели 5% барьер. В ряде избирательных округов –у нас рейтинг был от 12 до 18%. Мы опираемся не на расчеты социологов, а на материалы избирательных комиссий по 2020 году. Они показывают реальный рейтинг партий.

Наша задача сейчас – сформировать список из профессиональных людей. Предложить гражданам продуманную и последовательную программу действий. И убедить граждан России, что эта программа наиболее эффективна.

- Сколько делегатов ожидается на съезде?

- 79 делегатов из 79 субъектов Российской Федерации. Наша главная особенность – у нас нет отрицательного рейтинга в регионах.