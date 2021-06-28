Путин пообещал менее прозаичную службу в армии

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Вчерашние ученики высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии встретились с Владимиром Путиным в Большом Кремлевском дворце. Президент рассказал выпускникам об их будущей работе.

- Конечно, служба, она прозаична по большому счёту, но с учётом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и её реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придётся работать с этой техникой, - рассказал Путин.

Заметим, что по той же причине, почему служба становится менее прозаичной, многие страны отказываются от призывной службы в армии. В войсках все больше сложной техники, и обычный солдат, не желающий делать армейскую карьеру, просто не успевает за время службы все освоить. Вкладываться в контрактников оказывается эффективнее.

Выпускники во время приема в честь выпускников военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии в Большом Кремлевском дворце. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Путин напомнил, что сейчас мало просто отучиться где-то, надо и после выпуска продолжать совершенствоваться: «Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники», - рассказал президент.

Во время встречи Путин вкратце обрисовал, с каким оружием будут иметь дело выпускники.

- Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы.

Всего в Кремль пригласили 400 выпускников из 18 военных вузов – все они закончили учебы с отличием и золотой медалью.