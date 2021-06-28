На нудистском пляже в Москве обнаружено тело трансгендера

Одно из самых популярных у москвичей мест отдыха - Серебряный бор Фото: Иван МАКЕЕВ

Небывалая жара последних дней вынуждает жителей столицы перебираться поближе к водоёмам, поэтому на пляжах многолюдно, особенно в выходные. Одним из самых популярных у москвичей мест неизменно становится Серебряный бор. Пляж редко бывает пустым, а в минувшее воскресенье сюда в поисках спасения от жары приехало много семей с детьми и молодёжных компаний. Для особо раскрепощённых там даже есть местный нудистский пляж. Люди давно привыкли к этому явлению и почти не обращают друг на друга внимания. Но тем не менее никто из присутствующих там не ожидал в этот день оказаться на месте преступления. Особенно такого необычного.

Купаясь, один из посетителей пляжа заметил в воде тело человека. Сначала он подумал, что кто-то просто нырнул рядом с ним, но на поверхность человек так и не поднялся. Он видел длинные волосы, бижутерию на шее и решил, что это была девушка. Через несколько минут она показалась снова. Отдыхающий понял, что дело плохо, девушка захлебнулась и потеряла сознание, она не двигалась. Он позвал на помощь, и её вытащили на берег и стали откачивать. Когда утопленница оказалась на суше, стало понятно, что перед спасателями не девушка, а парень. Несмотря на все усилия, привести его в чувства так и не удалось, он не подавал признаков жизни. На место вызвали полицию.

— В водоёме Серебряный Бор на нудистском пляже в воде был обнаружен труп мужчины- трансгендера. Предварительная причина смерти механическая асфиксия, — сообщил источник kp.ru.

По факту обнаружения тела стали проводить проверку и опрашивать возможных свидетелей. Вскоре полицейским удалось установить личность погибшего, им оказался 27-летний Максим (имя изменено) из Рязани. Приметного посетителя пляжа частенько здесь видели в компании разных мужчин, он приходил сюда в поисках любовных приключений. Не всегда такие знакомства заканчивались для Максима благополучно, порой посетители пляжа становились свидетелями громких и эмоциональных ссор. Поэтому в качестве одной из версий оперативники рассматривают убийство.

Возможно молодой человек стал жертвой одного из своих любовников. В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства того, с кем Максим проводил досуг в последние часы перед смертью.

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