Вячеслав Володин сделал повторную прививку от Covid-19

Вячеслав Володин сделал повторную прививку от коронавируса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вячеслав Володин сделал повторную прививку от коронавируса.Титр антител начал снижаться, поэтому он ревакцинировался. Тем более, что с момента первой прививки прошло больше полугода.
Какой именно вакциной защитил себя от ковида председатель Госдумы уточнять не стал.
- Зачем вам эта информация? - ответил он на вопрос журналистов об этом. - Все отечественные вакцины достойные.
Володин не болел коронавирусом в отличие от многих своих коллег по Госдуме - перенесли болезнь 45%, четверо умерли.
- Многие и сейчас на больничной койке, - сообщил Вячеслав Викторович.
Сколько депутатов привилось неизвестно. Постановление Собянина про минимум 60% вакцинированных сотрудников, на нижнюю палату Федерального собрания не распространяется. Прививку члены и сотрудники Госдумы могут беспрепятственно получить в медпункте
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