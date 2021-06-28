Вячеслав Володин сделал повторную прививку от Covid-19

Вячеслав Володин сделал повторную прививку от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Володин сделал повторную прививку от коронавируса.Титр антител начал снижаться, поэтому он ревакцинировался. Тем более, что с момента первой прививки прошло больше полугода.

Какой именно вакциной защитил себя от ковида председатель Госдумы уточнять не стал.

- Зачем вам эта информация? - ответил он на вопрос журналистов об этом. - Все отечественные вакцины достойные.

Володин не болел коронавирусом в отличие от многих своих коллег по Госдуме - перенесли болезнь 45%, четверо умерли.

- Многие и сейчас на больничной койке, - сообщил Вячеслав Викторович.

Сколько депутатов привилось неизвестно. Постановление Собянина про минимум 60% вакцинированных сотрудников, на нижнюю палату Федерального собрания не распространяется. Прививку члены и сотрудники Госдумы могут беспрепятственно получить в медпункте

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