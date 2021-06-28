Госдума будет работать даже на летних каникулах

В здании на Охотном ряду сейчас тихо и пустынно. Но законотворческая деятельность, как выяснилось, продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последнее пленарное заседание Думы VII созыва состоялось 17-го июня 2021 года. Дальше региональные недели и летние каникулы с 17-го июля. После выборы, они, как известно, назначены на сентябрь. То есть в таком составе, как сейчас, депутаты больше никогда не соберутся в зале пленарных заседаний.

В здании на Охотном ряду сейчас тихо и пустынно. Но законотворческая деятельность, как выяснилось, продолжается.

- Мы планируем провести Совет думы 30-го июня, - сообщил председатель Нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин. - Чтобы направить поступившие в Госдуму законопроекты в регионы и правительство.

Делается это для того, чтобы проекты не копились и законотворческой процесс не стоял на месте, пояснил председатель. Всего на рассмотрении у Совета 30-го июня будет более 40 законопроектов.

Совет Думы - это орган, который регламентирует всю работу палаты. В него входят главы фракций, комитетов и вице-спикеры. То есть верхушка депутатского состава. И собираются он после окончания сессия регулярно. То есть это не экстраординарное событие в жизни Госдумы.