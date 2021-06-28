«Очень ценю свою голову»: Моргенштерн озвучил сумму, за которую готов драться с чемпионом ММА Шлеменко

Теперь и боксеры, и борцы, и бойцы смешанных единоборств не проходят мимо каждого клипа Алишера без плевка

Вообще, битвы блогеров и профессионалов — свежевший тренд запада. Бой 26-летнего качка Логана Пола и непобедимого 44-летнего боксера Флойда Мейвейзера считается чуть ли не главным спортивным событием года в США. За этот товарищеский восьмираундовый ничейный поединок боксер заработал 56,5 миллионов долларов, а блогер — 10 миллионов долларов. Стоит ли удивляться, что даже профессиональный спорт уходит в сторону шоу-бизнеса.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Именно поэтому известные российские бойцы и начали активно высказываться в адрес скандального рэпера Моргенштерна. Еще пару лет назад его выходки никого не интересовали. А теперь и боксеры, и борцы, и бойцы смешанных единоборств не проходят мимо каждого клипа Алишера без плевка. Якобы выступая за мораль и правильное воспитание детей, они каждый раз поднимают собственную медийность и проявляют необычное единодушие, вербально пиная рэпера.

Чуть ли не единственным, кто заступился за Моргенштерна на фоне разного рода оскорблений, стал рэпер Баста. Василий Вакуленко напомнил, что есть куда более серьезные проблемы в России, чем нишевое творчество хип-хоп исполнителя. Например, Александру «Шторму» Шлеменко, бывшему чемпиону лиги Bellator, рэпер предложил начать бороться с алкомаркетами.

Смотреть видеосюжет Баста о конфликте Шлеменко и Моргенштерна

А в ютуб-шоу Басты «Вопрос ребром» Моргенштерну задали вопрос по поводу реального боя с Шлеменко.

- За сколько я готов выйти и подраться с ним? - переспросил музыкант. - Я просто очень ценю свою голову, поэтому это должна быть такая сумма, после получения которой я буду готов дальше быть тупым, как (видимо, хотел назвать фамилию Шлеменко, но передумал — Авт.)...ладно, сейчас лишнего наговорю. В общем, думаю, 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей) и погнали! Боюсь ли я получить **** от него? За двадцать миллионов долларов нет. Да и так не боюсь.

Один из самых известных организаторов профессиональных боев, промоутер Камил Гаджиев тут же оценил вероятность такого поединка.

— По поводу возможного боя Шлеменко — Моргенштерн могу сказать следующее: если бы в этом поединке была хоть какая-то спортивная составляющая, можно было бы и подумать, — подчеркнул он. — А так это будет самый большой гонорар Моргенштерна за полминуты выступления. Дольше он не продержится.

Сам Шлеменко ответил на заочный «вызов» у себя в инстаграме, напомнив, что ранее «обозначил его словом черт» и имени рэпера вслух называть не собирается.

— СМИ просто сошли с ума, все хотят комментарии по этой теме. Чтобы не давать 10 интервью, хочу обозначить свою позицию. Зачем я обратил внимание на этого персонажа? Я не знал, кто это такой. Мои дети тоже. Но мне начали закидывать ролики, просить высказаться. Как медийный человек и тот, кто отстаивает традиционные ценности, решил обозначить, кто это такой. То есть предоставить право выбора: либо вы с ним, либо с нами. Поэтому и вспомнил, кто это. Дальше выбор за вами, за родителями. Эти персонажи бьют по вашим детям. Обсуждать бой — просто смешно. Им — это пиар и хайп. У меня задачи пиариться не было. Не обращайте на них внимания. Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью.