17-тысячный магазин «Пятерочки» открыли в Краснодаре

«Пятерочка» - одна из наиболее динамично развивающихся торговых сетей в стране. Поэтому такие «юбилейные» магазины она открывает практически каждый год. В Краснодаре сеть работает с 2005 года, и сейчас в регионе работает уже 725 ее магазинов, причем все чаще открываются торговые точки обновленного формата, который был представлен в конце 2019 года. Новый магазин тоже стал не совсем обычным – о его особенностях, а также о стратегии развития сети нам рассказали руководители «Пятерочки». Сразу после большого праздника, который они подарили краснодарцам в день открытия.

Путь покупателя

Для жителей домов в районе улицы Героев-Разведчиков открытие новой «Пятерочки» - действительно большое событие. 700 квадратных метров площади, 6,5 тысяч наименований товаров – один такой магазин может закрыть потребность в продуктах для любой семьи. Так что посмотреть на него, а заодно и поучаствовать в празднике, собрались жители близлежащих домов. Под бурные аплодисменты генеральный директор сети «Пятерочка» Сергей Гончаров перерезал символическую красную ленточку.

И настало время посмотреть – что же внутри нового магазина? В чем особенность новой концепции развития «Пятерочки»? Прежде всего, это customer journey («маршрут покупателя») внутри торговой площади. Его в «Пятерочке» постоянно совершенствуют и стараются организовывать внутреннее пространство магазинов так, чтобы люди могли быстро купить все, что им нужно. Есть короткие маршруты, когда нужно приобрести лишь самое необходимое. Есть подлиннее – например, если нужные свежие продукты. Фреш-арена – отдельная гордость магазина. Здесь, в одном месте, выложены овощи и фрукты, «путь» которых от грядки до прилавка сведен к минимуму.

Впрочем, не все торопятся скорее закупиться и уйти домой – большой популярностью пользуется и кофе-зона «Пятерочки», где можно попробовать свежемолотый капучино или бархатистый латте. По статистике, в одном только Краснодаре посетители магазинов сети выпивают около тысячи чашек кофе ежедневно. А в целом по стране – порядка 7,5 тысячи литров.

А еще «Пятерочка» - это кулинария и самая большая в России пекарня. В магазинах нового формата продается большой ассортимент блюд – от борща и оливье до бургеров и салатов. И каждый день по всей стране для магазинов сети выпекается больше 200 тонн свежего хлеба. Например, в 17-тысячном магазине в Краснодаре производится около 40 наименований таких изделий.

Также в новом магазине работают кассы самообслуживания, которые пользуются у гостей большой популярностью – на Кубани такие аппараты принимают уже 27% всего трафика торговых точек, причем эта доля постоянно растет.

Качество может быть недорогим

При этом важно, что «Пятерочка» продолжает работать над доступностью цен, и в новых магазинах, которые выглядят еще более «дорого» и современно, в этом смысле ничего не меняется.

- Мы постоянно думаем над тем, как оптимизировать всю цепочку поставок продукции в магазины, и иметь возможность держать доступные цены, - пояснил Сергей Гончаров.

Еще один акцент – на местные товары. Как рассказал исполнительный директор сети «Пятерочка» Сергей Иржавский, ассортимент в магазинах в разных частях России может различаться. К примеру, в Сибири часто покупают замороженную продукцию, а на Юге предпочитают свежую – благо климат позволяет. Да и вообще на Кубани любят местную продукцию, поэтому на полках магазинов здесь можно увидеть товары под брендами «Коровка из Кореновки», «Агрокомплекс», «Мацеста чай», «Сочинский мясокомбинат» и др.

- Доля местных производителей в обороте торговой сети в Краснодарском крае достигает 30 процентов. А в категории скоропортящихся товаров она еще больше. Например, в «хлебе и хлебобулочных изделиях» она достигает 95, - говорит Сергей Иржавский.

Оценки на высоте

Коммуникации с местными производителями в сети уделяют большое внимание. Причем, как отметил Сергей Гончаров, для поставщиков продукции «Пятерочка» - это еще и мощный канал обратной связи.

- Вы знаете, что в нашем приложении люди могут ставить товарам оценки по пятибалльной шкале. И когда мы видим, что какой-то из них имеет низкие баллы, то пытаемся разобраться в причинах и донести их до производителя. А он уже делает свой товар лучше – ведь он заинтересован, чтобы и дальше поставлять его в наш магазин. Хотя в целом на наш ассортимент покупатели реагируют положительно – по стране средняя оценка 4,7, а в Краснодарском крае она еще выше, - пояснил руководитель «Пятерочки».

Другой важной составляющей стратегии развития сети является поддержка направления забота о сообществе, в частности - экологическая ответственность. Сеть уже много делает для минимизации объемов отходов, отправляемых на полигоны, а также активно применяем более экологичные решения. Например, покупательские корзины и плафоны для ламп в магазинах сделаны из переработанного пластика. Каждый покупатель «Пятёрочки» может отказаться от печати бумажного чека и получить его на электронную почту. Кстати, сейчас по стране такой возможностью пользуются уже 413 тысяч человек, 9,9 тыс. из которых – на Кубани.

Кстати, в Краснодаре в экосфере сейчас реализуют пилотный проект – в семи магазинах (в том числе в юбилейном) установили фандоматы для сбора тары на переработку. И еще 12 таких аппаратов должны в ближайшее время появиться в Сочи.