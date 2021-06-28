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Эксклюзив kp.rukp.ru
28 июня 2021 18:39

Уголовный розыск собирается задержать москвичку, которая сидела в МФЦ без маски

Об этом «КП» сообщил сын женщины, которую наряд полиции грубо вытащил из центра госуслуг
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Конфликт произошел 25 июня.

Конфликт произошел 25 июня.

Сотрудники уголовного розыска пришли домой к Валентине Муженской днем 28 июня. Сама того не желая, жительница Москвы приобрела печальную известность после похода в МФЦ Хорошевский. В очереди она сидела без маски, из-за чего сотрудники центра вызвали наряд полиции. На руках у представителей МВД москвичка потеряла сознание. Ее вытащили на улицу и погрузили в патрульный автомобиль.

— Домой к родителям пришли четыре полицейских из уголовного розыска. Они хотели задержать маму. Дома был только отец. Мама уехала по делам, и у нее сел телефон. Отец у меня юрист, он понял, что сотрудники пришли именно для задержания, — сообщил kp.ru Александр Муженский — сын Валентины.

Конфликт произошел 25 июня. Валентина Александровна пришла оформить социальную карту. Она многодетная мать, четверо детей от восьми до 32 лет. Ранее Муженская рассказывала KP.ru, что страдает тахикардией. Из-за жары, которая стояла в Москве, ей было трудно находиться в помещении в маске.

— Я приспустила ее, но сказала, что когда до меня дойдет очередь, у окна специалиста я надену респиратор, — рассказывала 52-летняя москвичка.

Представители МФЦ вызвали полицию. В центре госуслуг сообщили, что посетительница вела себя неадекватно. Это Валентина Александровна отрицает.

В полиции же говорят, что их сотрудников женщина встретила агрессией:

— Кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Также в ведомстве отрицают, что москвичка теряла сознание. Якобы ей несколько раз предлагали вызвать скорую, но она отказалась. Женщине выписали штраф за нарушение масочного режима — 4 000 рублей. Также завели административное дело за неподчинение сотрудникам полиции. Его разберет суд: может назначить штраф, 15 суток ареста или обязательные работы.

Укус полицейского и удары по ноге могут расценить уже как нападение на представителя власти. А это уголовная статья. Скорее всего, именно поэтому к Валентине Александровне и приехал уголовный розыск. Пресс-секретарь ГСУ СКР по Москве не ответила на вопрос корреспондента «КП».

В беседе с kp.ru, женщина рассказала, что вызвать скорую ей никто не предлагал, а сознание она действительно потеряла. По ее словам, вместо помощи ее грозились «укатать по полной», посадили в камеру с пьяными и интересовались, не состоит ли женщина на учете в психбольнице.

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