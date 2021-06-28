Гид по Фестивалю Moscow Urban FEST

Фото предоставлены организаторами

В этом году Фестиваль Moscow Urban FEST пройдет в онлайн-режиме с 1 по 4 июля. Присоединиться к трансляции мероприятий можно по предварительной регистрации на сайте. Тема Фестиваля этого года — «Rе:город. Жизнь в новой эре».

В эпоху (пост)пандемии и ограничений MoscowUrban FEST предлагает обсудить городские трансформации. За последний год мы все стали жить немного по-новому. Изменились наши привычные маршруты, поменялось отношение к личному пространству и его функциональности, мы стали больше задумываться о таких составляющих городской среды, как здоровье и социальное неравенство, у нас появились новые форматы удаленной работы и отдыха. Эти темы легли в основу образовательной, культурной и развлекательной программ MoscowUrban FEST 2021, объединенных четырьмя треками:

— Принадлежность: проанализируем, что заставляет нас ассоциировать себя с тем или иным городом;

— Пластичность: обсудим гибкость и адаптивность современных городов;

— Архитектура будущего: узнаем, как создавать «вневременные» городские пространства и попробуем заглянуть в ближайшее будущее архитектуры городов;

— Зеленый город: поговорим об экологии города и его пути к устойчивому развитию.

1.1 июля Фестиваль откроется Лекцией звездного спикера Дарона Аджемоглу — американского экономиста, автора научного-популярного бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные. На Фестивале Аджемоглу выступит с лекцией «Узкий коридор: государства, общества и судьбы свободы».

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2 июля после окончания деловой программы Форума можно будет послушать вечернюю лекцию Марты Шварц — профессора Гарвардской школы дизайна, ландшафтного архитектора, урбаниста и борца за защиту климата. На Марта выступит с лекцией «Ландшафтный дизайн для создания «климатической готовности городов»: Поговорим о комфорте и климатических изменениях.

«В случае Москвы, необходимо изучить многие внешние условия, чтобы обеспечить комфортную жизнь в городу в любое время года и при широком спектре погодных явлений. Когда-то сезонные изменения были стабильными и предсказуемыми, но в нашу эру изменения климата это уже не так. Мы непреднамеренно сделали так, что климат на Земле стал чрезвычайно нестабильным, а глобальное потепление будет продолжаться еще на протяжении 100 лет, даже если вдруг прекратим все выбросы в атмосферу прямо сейчас», - говорит Марта Шварц.

Фото предоставлены организаторами

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3 июля 12:40 – 13:40 Лекция Сергея Ситара «Принадлежность, отчуждение, подлинность: путь к неинструментальному урбанизму». Карантин на какое-то время сделал нас «новыми крепостными», показав, до какой степени прежний строй политической власти переродился в режим власти биологической. Цифровая надстройка, еще недавно подогревавшая светлые культурные и эмансипаторные ожидания, приобрела теперь облик последнего завершающего звена, связывающего воедино уже отточенные в прошлом биополитические инструменты модерна — алгоритмизированный транспорт, здравоохранение, образование, централизованное массовое информирование и т.д. Но ограничиваются ли этим «уроки пандемии»? Подобно остановившемуся в случайном месте поезду, торможение рутинных процессов дает нам шанс увидеть небо, разглядеть подробности ландшафта и задуматься над вопросом о том, чему мы все же предпочитаем принадлежать – поезду или окружающему простору. Разрыв в потоке предоставляет возможность вновь проявиться чему-то основательно позабытому и трудновыразимому – сущности города как культурного и архитектурного события.

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3 июля, 14:00 - 15:00, Дискуссия Skillbox «Университетские кампусы нового типа как импульс развития региональных городов». Вместе с экспертами, урбанистами, стейкхолдерами и лидерами реализованных проектов обсудим, как центр современного обучения может изменить организацию жизни небольшого города и его инфраструктуру, какие партнерства и компетенции необходимы для его строительства, как должно быть спроектировано содержание, как вовлекать жителей. В дискуссии примут участие: Лев Гордон, Cооснователь сообщества "Живые города", Ассоциации развития города и Института Города; Екатерина Кучерявенко, Управляющий директор проектов КБ Стрелка Михаил Алашкевич, Cтарший вице-президент «ВЭБ.РФ»; Олег Шапиро, Архитектор, кандидат архитектуры (МАРХИ), сооснователь бюро Wowhaus; Павел Лукша, Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, основатель инициативы « Глобальное будущее образования» (Global Education Futures), эксперт в сфере навыков и моделей образования будущего.

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3 июля, 14:00 - 15:00, Лекция «Контркультура и консерватизм». Лекция от Юрия Кассина основателя фестиваля и агентства ФОРМА, кандидата культурологии, лауреата Золотой Маски о крупных городах и основных субкультурах в них, связанных с контркультурой. Юрий расскажет о крупных городах и основных субкультурах в них, связанных с контркультурой. Обсудим самые важные ивенты на планете, крупные институции в России и по всему миру, как они функционируют, на что живут и в чем их идейная составляющая. Основные движения контркультуры в 19-ом и в 20-ом веках.

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3 ИЮЛЯ 15:20 – 16:20 Лекция Трифона Бебутова «Новая этика в контексте города». Новая этика — правда или вымысел? Может ли «новая этика» оказать влияние на городскую среду? Сегодня дискуссия вокруг «новый этики» занимает умы не только активистов и журналистов, но также бизнесменов и политиков, кто-то стремится сделать свои проекты «новоэтичными», кто-то декларирует контр-повестку и настаивает на том, что «все куда сложнее». В действительности на сегодняшний день нет тех кто понимал бы наверняка — что такое новая этика и как именно создавать проекты, соответствующие ценностям «новой этики». Особенно интересно говорить про «новую этику» применительно к городской среде, что она может значить для города и горожан, какой запрос на «этичность» существует у современного горожанина? Гипотез может быть множество, но есть ли срединный путь в вопросе «этичного» города? Эти и другие вопросы по теме и хочется обсудить на панели.

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3 ИЮЛЯ 16:40 – 17:40, Лекция Алёны Шляховой «Дворулица. Город-Суперпарк». Алена Шляховая расскажет о том как новая типология дворового пространства, выраженная в концепции «Дворулица» может трансформировать будущее постсоветских городов. Суть концепции в бережном преобразовании уже сложившейся городской среды. Она учитывает особенности постсоветских городов, ее ценность существующей среды, культурный и профессиональный контекст проекта, что позволяет посмотреть на перспективу развития микрорайонов как на часть новой русской идентичности.

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3 ИЮЛЯ 18:00 – 19:00 Лекция Дмитрия Опарина «Москва в миниатюре. История дома на Большой Садовой». Дмитрий Опарин, Кандидат исторических наук, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ, научный сотрудник Музея М.А. Булгакова проведет презентацию исследовательского проекта Музея М. А. Булгакова «Дом на Большой Садовой». Проект посвящен истории доходного многоквартирного дома по адресу Большая Садовая, 10, построенного в 1904 году по заказу табачного фабриканта Ильи Пигита. Здесь жили Михаил Булгаков, Петр Кончаловский, Георгий Якулов, бывали Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Фанни Каплан. Цель проекта – рассказать о частной истории дома через воспоминания, фотографии и документы его известных и незнаменитых жителей от начала XX века до наших дней. Через частную локальную историю раскрываются отдельные грани истории Москвы в XX веке. Задачи проекта – собрать и представить документы, фотографии и воспоминания, связанные с историей дома и историей живших в нем семей. Для этого проводится как историко-архивная, так и антропологическая полевая работа. Значительная часть героев – бывшие жители дома.

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3 ИЮЛЯ 18:00 – 19:00 Лекция Виктора Вахштайна «Мегаполисы после карантина: изменение структур восприятия и повседневных практик». Города, пережившие длительные периоды карантина начинают иначе восприниматься его жителями. Этот тезис звучит в последний год особенно часто, но за скобками остается вопрос - что именно меняется в восприятии и на каком уровне происходят эти изменения? На уровне больших городских идеологий? (Когда пустеют публичные пространства, город-сцена внезапно становится городом-стационаром.) На уровне восприятия конкретных городских локаций и повседневных маршрутов? На уровне коллективных представлений о безопасности, солидарности и идентичности? В своем докладе мы обратимся к двум социологическим языкам описания - социальной морфологии и социологии повседневности - чтобы проследить векторы изменений в восприятии городского пространства "до и после" пандемии.

Фото предоставлены организаторами

3 ИЮЛЯ 10:00 – 11:00 Лекция Самиры Мустафаевой: «Диджитализация фитнеса как новый городской тренд». Призёр чемпионата мира по художественной гимнастике, основательница сети фитнес - студий SMSTRETCHING и студии Project by SMSTRETCHING, Самира Мустафаева расскажет о влиянии диджитализации на фитнес-индустрию: поговорим о том, почему стоит масштабировать компанию через онлайн-проекты, как удовлетворить запросы онлайн-рынка и правильно выстроить процессы и сможет ли онлайн-фитнес заменить тренировки в студиях.

3 ИЮЛЯ 12:40 – 13:40 Дискуссия «Урбанистика онлайн: Нишевые Telegram-каналы про город». С авторами Telegram-каналов обсудим для кого они пишут про город и как посты влияют на распространение новостей и экспертных мнений. Участники дискуссии попробуют найти ответы на эти вопросы, а также проведут открытое обсуждение со своей аудиторией в режиме оффлайн.

В дискуссии примут участие: Юля Родикова, автор канала Urbanshit; Иван Матвеев, автор телеграм-канала «DMTRVK»; Дмитрий Сурков основатель телеграм-канала «Не волк»; Святослав Паршиков, Автор телеграм-канала Urban Geek.

4 ИЮЛЯ 12:00 – 15:00 Дискуссия «Что такое UrbanTech сегодня и какие перспективы развития городских технологий в России». Участники UrbanTech community соберутся, чтобы обсудить городские технологии и ответить на вопрос что такое UrbanTech сегодня в России и мире. 12 экспертов из ведущих компаний расскажут про свой опыт работы с технологиями для города. В формате открытой встречи участники обсудят, как пространственные данные влияют на процесс принятия решений, рассмотрят будущее городских сервисов и приложений, поговорят о возможных сценариях управления и планирования.

4 ИЮЛЯ 16:40 – 17:40 Лекция звездного спикера Цао Фэй «Остров нестабильности». Цао Фэй исследует представление города в медитируемых пространствах (виртуальном, реальном и вымышленном) посредством художественного выражения. Художница реагирует на беспокойный и постоянно меняющийся мир и раскрывает эти идеи через свои работы.

4 ИЮЛЯ 16:40 – 17:40 Лекция звездного спикера Боб Хендрикс «Ин мицелий we trust!». Изобретатель, биодизайнер и архитектор Боб Хендрикс стремится восстановить паразитические отношения с человечеством и его окружающей средой, расширяя горизонт человеческого воображения и исследуя живые материалы. Его работы включают в себя выращивание первого в мире жилого дома на Голландской неделе дизайна, покупку дома в Детройте за 1000 долларов для реализации автономного жилья и создание подписки для дома на свежий воздух, воду и свет. видение состоит в том, чтобы вдохновлять людей и помогать им в достижении устойчивого будущего. Боб был представлен на (международных) национальных медиа-платформах, таких как TEDx, Dezeen, BBC, The Guardian, Futurism, Fox News, NOS и NRC. Во время лекции Боб поделится своим опытом работы с мицелием, в частности в контексте городской жизни и жилья. Мы узнаем, можно ли вырастить целый город из мицелия, какие безумные тренды существуют в развитии биодизайна и как это все может сделать городскую среду более устойчивой.

4 ИЮЛЯ 15:20 – 16:20 Лекция звездного спикера Александр Гровс и Азуса Мураками «Ephemeral Tech: Связь между искусственной физической средой и виртуальным цифровым миром». Александр Гровс расскажет как сочетание технологий и естественных природных систем может быть использовано в качестве источника вдохновения для создания дизайна будущего. Лекция построена на презентации новой работы Studio Swine (Ephemeral Tech).

Ephemeral Tech смотрит в будущее, в котором технологии выйдут за пределы привычных интерфейсов и станут неотделимы как от искусственно созданной, так и от естественной среды.

Также в программе фестиваля предусмотрена серия онлайн показов фильмов от Beat Films и дистанционных тренировок от Fitmost.