Бизнес поможет: в Красноярском крае будут реализованы новые инвестпроекты

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Стороны заключили договоренности в области реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Данное соглашение направлено на оказание поддержки бизнесу, реализующему в Красноярском крае проект «Строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная»» (или «Южный кластер»), который предусматривает увеличение добычи руды до 9 млн тонн к 2027 году за счет расширения карьера открытым способом и подземной выработки.

Со стороны «Норникеля» подпись под документом поставил президент компании Владимир Потанин, а со стороны Правительства региона – губернатор Александр Усс.

«Подписанное сегодня соглашение является лишь одним из звеньев в сотрудничестве между «Норильским никелем» и руководством Красноярского края. Оно предусматривает реализацию серьезных инвестиционных проектов, укрепляя позиции «Норильского никеля», как крупного налогоплательщика, инвестора и работодателя в Красноярском крае», – рассказал Потанин. – «Сейчас мы договорились о создании благоприятных условий для развития проекта, который мы для себя называем «Южный кластер». Это развитие компании «Медвежий ручей» и всего, что у нас лежит, так сказать, к югу от месторождений на «Норильск 1». Я думаю, что впоследствии это может приобрести и более широкий спектр сотрудничества».

Александр Усс отметил, что «Норникель» играет ключевую роль в социальном развитии Красноярского края, являясь одним из основных налогоплательщиков региона. Сегодняшнее соглашение, по словам губернатора, предполагает масштабные планы, и за эту возможность Правительство региона очень благодарно компании.

«Мы поддерживаем инвестиционные планы компании «Норильский никель», о которых сказал Владимир Олегович. Это и увеличение добычи руды, это и модернизация ряда важных производственных объектов, таких как Норильская обогатительная фабрика, как шахта Заполярная и других инфраструктурных заделов. Думаю, что эти планы гармонично вписываются в общее наращивание инвестиционной активности на красноярском севере, на российском севере и, прежде всего, на Таймыре», – добавил глава Красноярского края.

Общий объем добычи руды в результате реализации упомянутого проекта увеличится в 7 раз. Предполагается, что в Норильском промышленном регионе будут созданы до 2000 дополнительных рабочих мест. Модернизация «Южного кластера» включена в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который был утвержден Правительством России еще в 2019 году.

Осуществление инвестиционных проектов позволит «Норникелю» реализовать на территории Красноярского края социальные и инфраструктурные проекты в области культурного, образовательного и научного направлений, поддержать развитие малого и среднего предпринимательства и инновационную деятельность. В данные проекты компания готова инвестировать более 7 млрд рублей до конца 2028 года. Правительство Красноярского края, в свою очередь, примет меры поддержки в области налоговых льгот и совершенствования местного законодательства. Соглашение поспособствует не только экономическому росту и расширению налоговой базы консолидированного бюджета края, но и улучшению экологической обстановки, повышению производительности труда и развитию промышленного потенциала региона.