Дмитрий Маликов: «Мои девочки выросли и ушли к Стасу Михайлову»

Артист раскрыл секрет необычайной гармонии и трезвости и призвал публику делать прививку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самый милый и беззастенчиво молодой 51-летний представитель российской эстрады Дмитрий Маликов — тот артист, который влюбил в себя уже несколько поколений слушательниц. Да и вообще, он аномальный: позитивный, скромный, адекватный и добродушный, ни с кем не ругается, не участвует в шоубизовских дрязгах, окончил консерваторию и не подозревается в увлечении молодыми мальчиками. В интервью Антону Красовскому артист раскрыл секрет необычайной гармонии и трезвости и призвал публику делать прививку.

ПРО ВАКЦИНАЦИЮ

«Я сделал вторую вакцину «КовиВАК». Считаю, что это необходимо. Даже если это не самая полезная для организма штука. Тяжело переболеть или умереть — еще хуже. Здравая логика это подсказывает».

ПРО ПАДЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Проблема артистов — падение популярности, это бьет по психике. Надо научиться с этим жить и справляться в том числе и передо мной. Все не вечно. Я работаю и борюсь с этим. Всегда есть кто-то, кто популярнее. Я прошел разные этапы популярности. Пик прошел в 1992 году. Потом началась эра ночных клубов, казино, гламура, корпоративов. В конце 90-х у меня выходили хиты. И до 2008 года продолжали выходить. Да, не собирал стадионы, но обделенным себя не чувствовал».

ПРО СТАРЕНИЕ

«Внешне я этого не ощущаю. В чем секрет? Я обрел себя в связи с детьми, мастер-классами, спектаклями, классической музыкой и пианоманией. Переключился на инструментальную музыку. Теперь мои девочки [фанатки] выросли и ушли к Стасу Михайлову».

ПРО РУССКИЙ ШОУ-БИЗНЕС

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«На музыкальные премии меня не зовут. Почему? Не знаю. У меня даже нет ни одной тарелки «МУЗ-ТВ». Да я и не в обиде. Мой гиперуспех пришелся на время, когда их не было. Сейчас на пике популярности Моргенштерн — ему за прослушивания музыки в ВК платят по 20 миллионов рублей. И это не с потолка. Дети его реально слушают. Я в свое время тоже был своего рода Моргенштерна — без мата и наркотиков, конечно — но моим кумиром был Ник Кершоу, у которого были интересные гармонии, сложные песни, в чем его даже упрекали. Сейчас главная задача — хайпануть».

ПРО ДЕНЬГИ

«Сколько нужно денег? Столько, чтобы их хватало. Моя любимая фраза: «Богатеем малыми расходами». Надо ставить себя в рамки. Не заказывать самолетов, не покупать яхты и даже не брать их в аренду и не вывозить всю семью в Дубаи, — и вполне можно нормально существовать и на все хватит. Думаю, даже если больше ничего не напишу, то концерты и публика «РетроFM» будет меня кормить. Но мне бы этого не хотелось. Я — человек творческий, хочу развиваться. Хотя на корпоративные концерты зовут и до сих пор»

ПРО «ГОЛУБЫЕ ОГОНЬКИ»

«Мое отношение такое: не хочешь — не смотри. Кроме того, это формат стереотипов. Зритель привык к нему и потому включает. И вообще, наше телевидение работает на достаточно взрослую аудиторию, а она достаточно консервативна. Сейчас каналы понимают, что время голубых огоньков уходит и пытаются искать нечто новое, но это не так просто. Одно дело ругать, а другое — сделать»