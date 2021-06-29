Анекдоты: Фитнес-браслеты - те же тамагочи, с той лишь разницей, что тупое животное, которому ты пытаешься не дать сдохнуть, - это ты

- Вы давно вместе?

- Мы уже почти как семья. У нас ничего общего.

* * *

- Дорогой, ты меня любишь?

- Денег нет!

- Ну почему ты так со мной, я же о чувствах!

- Люблю.

- Да это уже не важно…

* * *

Солнечная погода - это показуха перед осенними выборами. Потом опять пойдут дожди.

* * *

- Девушка, вы что тут на земле ищете?

- Сережку потеряла... Никто не видел?

- Так вашего Сережку еще час назад в вытрезвитель увезли.

* * *

Самым коротким школьным сочинением на тему «Лето в гостях у бабушки» было такое:

«Мы приехали к бабушке, а она нам не открыла».

* * *

В Одессе с коронавирусом просто договорились.

Он даже остался немножко должен.

* * *

Разговаривают две подруги:

- Представляешь, вчера пришли гости, а мой начал рассказывать непристойный анекдот. Так я его выставила за дверь.

- Молодец! Правильно сделала.

- И все гости, чтобы услышать окончание, за ним поперлись!

* * *

Если холостяк купил себе посудомоечную и стиральную машины, шансы его женить снижаются на 2/3.

* * *

Герасим сходил к логопеду. Теперь четче машет руками.

* * *

- Ваше материальное положение?

- Могу откупиться от тюрьмы...

* * *

- Вадик, похоже, в нашей конторе грядут серьезные перемены.

- С чего ты это взял?

- Сегодня мониторил истории поисковых запросов, так вот: наш главный бухгалтер искал «Уголовный кодекс РФ», «органические яды», «как спрятать тело» и «климат Магадана».

* * *

Вовочка спрашивает мать:

- Мама, это правда, что нас кормит Бог?

- В общем-то да.

- А детей приносит аист?

- Конечно.

- А подарки раздает Дед Мороз?

- Да.

- А зачем тогда мы отца держим?..

* * *

Если жена ушла от вас к соседу, не отчаивайтесь: теперь вы - сосед!