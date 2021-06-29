Анекдоты: Фитнес-браслеты - те же тамагочи, с той лишь разницей, что тупое животное, которому ты пытаешься не дать сдохнуть, - это ты

- Вы давно вместе?
- Мы уже почти как семья. У нас ничего общего.
* * *
- Дорогой, ты меня любишь?
- Денег нет!
- Ну почему ты так со мной, я же о чувствах!
- Люблю.
- Да это уже не важно…
* * *
Солнечная погода - это показуха перед осенними выборами. Потом опять пойдут дожди.
* * *
- Девушка, вы что тут на земле ищете?
- Сережку потеряла... Никто не видел?
- Так вашего Сережку еще час назад в вытрезвитель увезли.
* * *
Самым коротким школьным сочинением на тему «Лето в гостях у бабушки» было такое:
«Мы приехали к бабушке, а она нам не открыла».
* * *
В Одессе с коронавирусом просто договорились.
Он даже остался немножко должен.
* * *
Разговаривают две подруги:
- Представляешь, вчера пришли гости, а мой начал рассказывать непристойный анекдот. Так я его выставила за дверь.
- Молодец! Правильно сделала.
- И все гости, чтобы услышать окончание, за ним поперлись!
* * *
Если холостяк купил себе посудомоечную и стиральную машины, шансы его женить снижаются на 2/3.
* * *
Герасим сходил к логопеду. Теперь четче машет руками.
* * *
- Ваше материальное положение?
- Могу откупиться от тюрьмы...
* * *
- Вадик, похоже, в нашей конторе грядут серьезные перемены.
- С чего ты это взял?
- Сегодня мониторил истории поисковых запросов, так вот: наш главный бухгалтер искал «Уголовный кодекс РФ», «органические яды», «как спрятать тело» и «климат Магадана».
* * *
Вовочка спрашивает мать:
- Мама, это правда, что нас кормит Бог?
- В общем-то да.
- А детей приносит аист?
- Конечно.
- А подарки раздает Дед Мороз?
- Да.
- А зачем тогда мы отца держим?..
* * *
Если жена ушла от вас к соседу, не отчаивайтесь: теперь вы - сосед!