Елена Летучая и партия «Новые люди» начали борьбу с «мусорной» проблемой в России

Елена Летучая (справа): «Нужно срочно переходить к раздельному сбору мусора и глубокой переработке отходов». Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Известная телеведущая снимает фильм про раздельный сбор отходов в России и вместе с экоактивистами партии изучает ситуацию в регионах.

- Когда я вместе со съемочной группой Первого канала снимала документальные фильмы «Без мусора в голове», я была в командировке в Германии. Эта страна полностью перерабатывает весь свой мусор на 100%. И, конечно, я была удивлена, как там выглядят полигоны. Это настоящие зеленые парки, где гуляют местные жители, и это абсолютно безопасно, - вспоминает Летучая.

Фильм вскрыл неприглядные «мусорные» проблемы нашей страны. С тех пор экология стала главной темой в жизни Летучей. Сейчас Елена путешествует по России вместе с представителями партии «Новые люди», которая, как считает телеведущая, предпринимает реальные шаги по утилизации мусора. Маршрутом их недавней совместной поездки стала Кировская область.

- Когда ко мне обратились местные активисты, я была удивлена, - призналась Летучая. - Кировская область до сих пор не была болевой точкой на мусорной карте России. Но сейчас я понимаю, что ситуация меняется в худшую сторону.

В Кировской области только один мусорный полигон, эксперты предрекают, что его мощности закончатся до конца 2021 года. В регионе нет мусороперерабатывающих производств. Попытка открыть здесь завод провалилась: жители выступили против, поскольку им никто не объяснил, что такое производство может быть безопасным. Местные экологи открывают экоцентры, они запустили проект «Эко-соседи», но без федеральной поддержки их усилий будет недостаточно.

Такую поддержку кировским экологам предложила партия «Новые люди». Она выступает за тотальную перезагрузку провалившейся мусорной реформы. Эксперты партии разработали законодательные инициативы, которые запустят ее обновление. Если оставить все как есть - Россия задохнется от мусора. В год каждый россиянин производит 350 - 400 килограммов отходов. Единственным способом избавиться от мусора остаются свалки. Контроля за газом, который образуется при гниении отходов, и ядовитыми токсинами, попадающими

в воду, практически нет. Мусорные горы растут, и, чтобы нормально захоронить их, среднему городу-миллионнику требуется увеличивать площадь полигонов на 20 - 30 гектаров. При этом «мусорная» реформа длится уже шесть лет. Но дело не сдвинулось с мертвой точки.

- Я снимаю фильм про раздельный сбор отходов в России, в этом отношении Кировская область очень показательна, - отмечает Елена. - Очевидно, что нужно срочно переходить к раздельному сбору мусора и глубокой переработке отходов.

Летучая поддерживает инициативу «Новых людей» ликвидировать монополию региональных «мусорных» операторов. Партия считает, что они не выполняют свою задачу: тарифы растут, полигоны переполнены отходами, контейнеры для раздельного сбора мусора в городах можно пересчитать по пальцам. «Новые люди» предлагают передать право на заключение контрактов на вывоз мусора городам и регионам. Это породит здоровую конкуренцию между компаниями и ускорит внедрение в России новых технологий разделения и переработки. Елена уверена, что люди в нашей стране готовы сортировать мусор, и задача экоактивистов - поддержать их в этом.