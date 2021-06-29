Откровения альфонса: Не думайте, что женщины клюнут на ваше фото с рыбалки

Если женщина добровольно сняла деньги со счета и купила мужчине машину, а он потом сбежал, доказать факт мошенничества фактически нельзя Фото: Shutterstock

Признаюсь, я и сама как-то стала жертвой недоальфонса. Несколько лет назад познакомилась с N в командировке. Он скоро переехал в Москву ради меня. В тот момент я временно обитала в квартире родителей, поэтому о совместной жизни говорить не приходилось. N решил сэкономить и пожить сначала в хостеле.

Только с работой у него не заладилось. Поэтому, когда он попросил у меня в долг 10 тысяч за хостел, я не отказала. Ну как не порадеть родному человечку?! А человечек тем временем пытался закрепиться в столице. Но с финансами было туго.

В итоге оплату отелей для регулярных страстных встреч мне пришлось взять на себя, как и оплату совместных поездок. Даже билет на родину для N я покупала на свои кровные. Но на этом сказала: баста!

Вся история живо всплыла перед глазами, когда я общалась с героем этого текста - назовем его Эдуардом. Он чуть ли не гордится, что заработал на квартиру в Москве, машину и безбедную жизнь за счет женщин, которым обещал вечную любовь. Ниже - его рассказ о ремесле жиголо.

«35+ - ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ»

С гордостью могу признаться, что я альфонс. Я ухаживаю за собой, галантен, могу поддержать беседу, умею нравиться и дарить даме незабываемые ощущения - почему бы не получать за это деньги? Есть мужички, мечтающие удобно устроиться: найти женщину, которая будет впахивать, женить ее на себе и всю жизнь тянуть из нее деньги. Хорошо, если хоть по дому будет что-то делать. Я не из таких.

Моя аудитория - состоятельные женщины 35+. Но не слишком состоятельные: у по-настоящему богатых есть связи в органах, зачем мне лишние проблемы. А так - отличный возраст. Дама уже успела что-то заработать, чтобы потратить это на меня, но еще не выглядит старой, чтобы приходилось себя переламывать.

Сейчас найти барышню проще простого, спасибо приложениям для знакомств. Там можно выстроить фильтр по возрасту, я выбираю от 35 - и вперед.

Конечно, в таких приложениях мужчин всегда больше, чем женщин. Но мужики обычно думают, что достаточно поставить фото пятилетний давности, где он на рыбалке квасил два дня с друзьями, а потом опухший и с щетиной на морде достает из воды какого-нибудь карася - и все бабы его. Тихий ужас. У меня всегда несколько разных фото. Вот я в костюме - типа на работе. Вот в театре. Вот в спортзале. Вот в путешествии. Надо же показать, какая я разносторонняя личность! Но тут важно не перегнуть палку, потому что запросто можно сойти за какого-нибудь самовлюбленного качка. Такое женщин отпугивает.

Обязательно заполняю графу «О себе». Пишу, что ищу серьезных отношений, хочу создать семью. И никогда не начинаю диалог фразой «Привет, как дела?» Как по мне, это отбивает всякое желание общаться. У меня есть несколько «домашних заготовок»: первое знакомство, приглашение на свидание и так далее. Какие - не скажу. На специальных тренингах за такую информацию немаленькие деньги берут!

ВОДИЛ МЕНЯ СЕРЕГА

У абсолютного большинства девушек интересы стандартные: прогулки, кино, рестораны... Тут ничего сложного нет, надо просто уметь поддержать нормальный разговор. Есть дамы, которые корчат из себя интеллигентных и духовно богатых. Таких веду в Третьяковку. Обычно они так по сторонам смотрят, будто первый раз тут. За несколько лет только одна девушка смогла поддержать разговор об Айвазовском. Остальные, видимо, думают, что кажутся привлекательнее для мужчин, если заявляют о любви к искусству. А вот я в отличие от них готовлюсь к таким экскурсиям: прочитал в «Википедии» статьи про 3 - 4 картины, подвожу к ним спутницу и сражаю своими познаниями. Действует безотказно.

Для меня такие свидания - бизнес. А он невозможен без вложений. Поэтому, если вижу в даме потенциал, веду ее в хороший ресторан, с кем-то даже ездили на выходные в Питер. И каждый раз эти вложения окупались. Обычно примерно через месяц после знакомства у меня случается день рождения - ненастоящий, конечно. Я даже не просил ничего, просто говорил, что устал от шумной компании друзей и предлагаю провести этот день вдвоем. Ну и какая женщина придет при таком раскладе с пустыми руками?

Год назад купил наконец свою квартиру в Москве, но продолжаю снимать: знать настоящий адрес временным знакомым совсем не обязательно.

Промысел профессионального ловеласа. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«САМИ ПРЕДЛОЖАТ И САМИ ВСЕ ДАДУТ»

Я никогда не прошу у очередной подруги сразу много денег. Сначала нужно ее прощупать. Просто идем в кафе, а я кошелек якобы забыл. «Ой, как неудобно, дорогая, заплатишь за нас обоих? Я верну!» И если она нормально восприняла такую ситуацию - с барышней можно работать. Тут, конечно, современные технологии мешают: можно же расплатиться телефоном. Приходится выкручиваться, что к смартфону у меня другая карта привязана...

Мой опыт показывает, что, когда доходит до крупных сумм, просить нельзя. Нужно так представить ситуацию, чтобы женщина сама захотела тебе помочь. Вот у вас вроде все хорошо, она думает, что наконец-то нашла свое счастье... И вдруг мужчина ходит мрачный, неразговорчивый. Она начинает выспрашивать, что случилось, он с неохотой признается: мол, с бизнесом проблемы - кинул партнер, прессуют проверяющие, ковидные ограничения замучили, нужное подчеркнуть.

И тут, конечно, самый тонкий момент. Я стараюсь так все повернуть, чтобы дама сама предложила материальную помощь (хотя порой и намекнуть надо). Потом можно резко оборвать связь, перестать отвечать на звонки. Кто-то и не вспоминает деньгах, кто-то начинает скандалить. Особо проблемным возвращаю часть - не полную сумму. В конце концов за все нужно платить. Почему я должен скрашивать чье-то одиночество бесплатно?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Если доказать вину, жиголо грозит до 10 лет колонии»

Андрей САРЫЧЕВ, адвокат, специалист по семейным вопросам:

- Живет мужчина с женщиной, получает от нее какие-то материальные ценности, а затем исчезает. Теоретически это преступление, которое подпадает под статью 159 УК РФ «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверия». Такое бывает в нашей практике. Но чтобы наступила уголовная ответственность, нужно доказать, что мужчина завладел материальными ценностями вне воли лица, которому они ранее принадлежали, и что в этот момент у этого мужчины был умысел. Доказать это сложно. Если женщина, скажем, добровольно сняла деньги со счета и купила мужчине машину, а он потом сбежал, доказать факт мошенничества фактически нельзя. Это же касается тех случаев, когда женщины берут кредиты на свое имя ради нужд мужчины, но при этом указывают, что берут деньги на свои цели. Заявления, что он в таком случае альфонс и аферист, являются оценочными суждениями. Проходимцем и подонком мужчина не перестает быть, но привлечь его к уголовной ответственности не за что. Поэтому осудить таких мужчин по статье «мошенничество» удается крайне редко. Если все-таки получается доказать вину, альфонсу может грозить от двух до десяти лет лишения свободы, как альтернатива - штрафы и исправительные работы.

ИЗ ИСТОРИИ ОБМАНА

Разбитое сердце и кредит на полмиллиона

Интернет пестрит драмами, в которых роль злодея сыграли альфонсы.

Жительница Чувашии перевела своему жениху, якобы американскому военному, 500 тысяч рублей. Когда мужчина попросил уже 1,2 млн рублей в долг, женщина обратилась в полицию. К сожалению, злоумышленника до сих пор не нашли.

Жительница Волгограда благодаря альфонсу-мошеннику осталась без квартиры и машины. Мужчина уговорил даму сердца продать квартиру и авто, чтобы потом приобрести на совместные деньги жилплощадь больше, а машину дороже. Но вместо этого похитил 5,5 млн рублей и скрылся. Поиски мошенника продолжаются уже несколько месяцев, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Пятигорске альфонс практически сразу просил своих подруг взять кредит. Одной из пострадавших он предложил открыть совместный бизнес. Когда девушка взяла кредит в размере полумиллиона рублей, новый возлюбленный исчез. В полиции установили, что 35-летний мошенник обманул таким образом пять женщин, обогатившись более чем на два миллиона. За свои злодеяния преступник был осужден на 4 года колонии.