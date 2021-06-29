Вопрос дня: Почему для решения местных проблем зачастую требуется вмешательство президента? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- Часто люди просто не знают, куда им конкретно обращаться. Почти каждый третий вопрос на приемах избирателей, которые я провожу, это куда именно человеку надо стучаться. Люди звонят Путину, но у них есть депутаты, до которых было бы проще дойти.

Вася ЛОЖКИН (Алексей Куделин), художник:

- Все традиционно: нужен государь, который стукнет посохом. А бояре на местах теряют связь с реальностью, и получается, звонок Путину нужен, чтобы макнули их мордой в разбитые дороги, например.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи:

- Потому что многие начальники на местах не привыкли рисковать. Им проще задвинуть проблему в угол, ну а если сверху прикажут, тогда и риска уже нет.

Тельман ГДЛЯН, бывший старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР:

- Раньше секретари райкомов и исполкомов чувствовали: если жалоба из их района дойдет до Москвы, то голову снесут. А сейчас безответственность у чиновника-однодневки: просидел, хапнул, отвалил.

Андрей ГОЛОВАТЮК, член президиума «Офицеров России»:

- Сам человек обязан знать свои права. Ты сначала выясни, например, положено ли тебе жилье, а не требуй сразу того, что законом не предусмотрено.

Екатерина ГОРДОН, правозащитник, телеведущая:

- Впечатление, что у многих чиновников задача - отчитаться, что у них все хорошо. Ко мне обратились мальчик с дедушкой и бабушкой из Саратова, которым 13 раз отказывали в опеке. Органы бездействуют, но боятся шума.

Александра, читательница сайта KP.RU:

- На местах тоже что-то делается. Не все, но многое. Просто если до президента дошло и по телевизору показали, то сразу резонанс поднимается и все следить начинают. На это у некоторых и расчет.