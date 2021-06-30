«Деньги и время – это самые ценные ресурсы»: как правильно выбрать банк

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О востребованных финансовых продуктах – кредитах, ипотеке и о многом другом рассказала региональный директор операционного офиса «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Лариса Чураева.

О ПАНДЕМИИ И РАБОТЕ БАНКА

- Как позиционирует себя ПСБ на современном рынке финансовых услуг?

- ПСБ – опорный банк для работы с гособоронзаказом. Уже сейчас мы сопровождаем почти 70% таких контрактов. Мы давно стремились к этой цифре и теперь довели показатели до нужных объемов. При этом наш банк по-прежнему сохраняет свою универсальность – у нас много выгодных и удобных продуктов и для юридических, и для физических лиц.

- Как пандемия повлияла на финансовое поведение клиентов банка в Ростовской области?

- Мы правильно выстроили все бизнес-процессы и смогли адаптироваться под современные реалии. Клиенты реагировали на повсеместный локдаун по-разному: одни инвестировали все средства в недвижимость и приобретали жилье в ипотеку, другие вкладывали средства в инвестиционные продукты. Что касается ПСБ, мы выросли по всем направлениям: и в гражданском сегменте, и в сегменте ОПК, и в обслуживании гособоронзаказа. Перевод большого количества банковских продуктов в онлайн-режим в 2020 году позволил нам в 2021-м устойчиво развиваться и четко следовать амбициозным планам.

О ПОТЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ

- Одним из направлений работы ПСБ является потребительское кредитование. Расскажите о ваших предложениях в этой сфере.

- Потребительское кредитование – это сильное звено нашего банка. Мы разработали широкую линейку различных займов на любые цели. Предложениями по специальным условиям могут воспользоваться военные, госслужащие, бюджетники и пенсионеры. Низкие процентные ставки и длительные сроки кредитования позволяют нашим заёмщикам легко выплачивать кредиты, сохраняя привычный уровень семейных трат.

Для держателей зарплатных карт и вкладчиков есть уникальные предложения по кредитам. Каждому клиенту специалисты банка подберут оптимально подходящий вариант. Также у нас есть простые, удобные и выгодные программы рефинансирования.

- Лариса Ильдусовна, каковы основные тенденции в сегменте кредитования с использованием банковских карт? Какие бонусы эта банковская услуга дает потребителю?

- Кредитные карты пользуются хорошим спросом у ростовчан. Это объясняется их удобством: деньги всегда под рукой – можно сделать необходимые покупки сейчас, а потом пополнить счет. «Потом» – это в течение беспроцентного периода. Например, по одной из карт он составляет 101 день*. Ещё один плюс кредитных карт – повышенный кешбэк на любимую категорию товаров. Людям нравится получать бонусы с покупок, поэтому кешбэк пользуется популярностью у наших клиентов.

- Как вы считаете, какой сегмент рынка потребительского кредитования наиболее интересен конкретно нашему донскому региону?

- Наиболее популярны у нашего населения кредитные карты. Это удобнее, чем кредит наличными. Особенно в нынешней ситуации, когда людям рекомендуют лишний раз не выходить на улицу. Кредитку можно получить, даже находясь дома: просто заказать онлайн, и ее привезут курьером, и клиент может сразу ею пользоваться. Кстати, весь пандемийный год мы наблюдали повышение спроса на кредитные карты, поэтому сделали интересные дополнительные бонусы для всех держателей. Из преимуществ можно отметить возможность бесплатного пополнения средств кредитной карты со счета в другом банке на сумму до 150 тысяч рублей. Также мы понимаем, что в связи с пандемией у наших клиентов могут возникнуть проблемы с выплатами, поэтому во всех кредитных программах ПСБ предусмотрена отсрочка по платежам для пострадавших от коронавирусной инфекции.

ОБ ИПОТЕКЕ

- Давайте поговорим об ипотеке. Знаю, что в 2020 году в России был выдан рекордный за всю историю объем ипотеки. Как ситуация обстояла в ПСБ и, в частности, в Ростовской области?

- Нам удалось нарастить ипотечный портфель за счет госпрограммы-2020, которая пользуется большим спросом. Мы разработали онлайн-сервис для подачи заявки на ипотеку. Теперь клиенты могут получить предварительное одобрение жилищного кредита за несколько минут без визита в офис. И это тоже повлияло на рост числа заемщиков.

Что касается военной ипотеки, тут также наблюдается существенный рост. У нас самая низкая ставка, и именно мы первыми запустили программу рефинансирования военной ипотеки.

Так, с 1 февраля мы улучшили условия по классическим программам военной ипотеки. Снизилась ставка, и увеличилась максимальная сумма кредита, что позволило еще большему числу военных воспользоваться предложением банка. Также в рамках военной ипотеки клиенты ПСБ могут воспользоваться специальными предложениями и скидками на покупку жилья от застройщиков-партнеров банка, современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости — провести сделку по доверенности. Решение о выдаче кредита принимается в день обращения.

- А как дела обстоят сейчас?

- Спрос на ипотечные кредиты стабильно растет. Это связанно в первую очередь с субсидированием со стороны государства, а также с небывалыми темпами роста строительства гражданского жилья.

- Какие советы дадите тем, кто решил оформлять ипотеку? На что стоит обратить внимание?

- В первую очередь нужно обратить внимание на процентную ставку. Во всех банках она примерно одинаковая, но небольшие скидки и акции есть всегда, даже сотые процентов помогут экономить бюджет. С учетом нынешней инфляции и темпов подорожания жилья сейчас самое благоприятное время для получения ипотеки. В среднем клиенты выплачивают жилищный займ за 10 лет, но лучше подстраховаться и взять лет на 15, так как всегда есть возможность погасить кредит досрочно.

- Пожалуй, главной отправной точкой для ипотечного клиента изначально становится выбор банка. Как правильно выбрать банк?

- При выборе банка нужно руководствоваться надежностью банка, выгодой и удобством его предложения, потому что деньги и время – это самые ценные ресурсы. Сейчас огромная конкуренция среди банков, поэтому можно подобрать достойный вариант. В нашем банке клиенту всегда окажут поддержку, при этом, если в ПСБ появится предложение с ещё более низкой процентной ставкой, всегда можно рефинансировать заем.

- Каковые условия ипотечного кредитования в региональном отделении ПСБ? Основные преимущества банка перед конкурентами именно в этом сегменте?

- Наш банк предоставляет своим клиентам большое количество ипотечных программ как для первичного, так и для вторичного рынка жилья: это и семейная ипотека, и военная, и для госслужащих, и для зарплатников. Процентные ставки для них очень низкие, а маленький размер первоначального взноса позволяет оформить жилищный займ без долгих предварительных накоплений. Заявление на ипотеку можно подать дистанционно. Мы работаем с большим количеством застройщиков, поэтому наши предложения представлены практически во всех жилых комплексах Ростовской области.

- Куда направлен фокус внимания ростовского потребителя ипотеки? Какой продукт сейчас наиболее востребован?

- Спрос на недвижимость очень возрос. Ростовчане больше ориентированы на покупку квартир в новостройках. Темпы строительства в регионе впечатляют, поэтому сейчас клиенты могут подобрать жилье на любой вкус и кошелек. В ПСБ часто обращаются военные, бюджетники, а также молодые семьи.

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