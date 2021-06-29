Британский историк рассказал о ссоре принцев Гарри и Уильяма на похоронах их деда

Британские принцы Гарри и Уильям на похоронах деда, апрель 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам британского историка и биографа Роберта Лейси, долгожданного примирения братьев-принцев Гарри и Уильяма на похоронах их деда, принца Филиппа, так и не случилось. Напротив – общение особ королевской крови привело к очередной ссоре.

Лейси утверждает, что причина раздора между братьями кроется в супруге одного из них, а именно, в законной половине принца Гарри – Меган Маркл, сообщает marieclaire.com.

– В апреле печальная новость о смерти принца Филиппа вселила надежду, что братья смогут помириться, и семья сможет объединиться в атмосфере размышлений...

Все оказалось напрасным: как только братья оказались вне поля зрения камер, они, по выражению Лейси, «вцепились друг другу в глотку так же яростно, как всегда».

В результате, никакого примирения, о котором позже рассказывали СМИ, так и не произошло. И, по мнению историка, не случится в ближайшее время – слишком много всего, в том числе, оскорбительного, сказано между братьями. А гнев между ними «стал невероятно глубоким».

Поэтому в день похорон Уильям и Кейт просто попрощались с семьей и отправились к детям.

Принц Гарри и Меган Маркл официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи и уехали в США, где, по их собственным словам, пытаются наладить самостоятельную и независимую от британского королевского двора жизнь. Официальной причиной отъезда герцогов Сассекских из Лондона принято называть докучливое внимание желтой британской прессы, неофициальных версий – великое множество.