В Москве вычислят индекс счастья горожанина

В столице началось голосование «Что важно для счастья в городе?». Проголосовать может каждый горожанин на специальном сайте Фото: Shutterstock

Сейчас, когда идет переоценка ценностей в связи с новой реальностью, которая появилась вследствие пандемии, особенно важно осознать – что же нужно для счастья москвичу и какие ценности для него приоритетны. Это обсудят на Московском урбанфоруме уже в конце недели.

Онлайн-голосование проходит на сайте индекс-городского-счастья.рф. Москвичам предложено 14 категорий, из которых нужно выбрать четыре наиболее важных для каждого, кто захочет проголосовать. На сегодняшний день проголосовало около 14000 человек. Среди категорий лидируют (начиная с самых популярных ответов):

• «Уютные и красивые парки»

• «Озелененные улицы, дворы»

• «Благоустроенные улицы, площади, скверы»

• «Чистый город»

• «Бесперебойная подача чистой воды»

• «Чистый воздух»

• «Комфортный дом и ухоженный двор»

Кроме возможности оставить свой голос на сайте, жители столицы могут до 4 июля включительно пройти опросы об индексе счастья в 17 самых популярных парковых территориях Москвы. Например, в усадьбах Кусково и Останкино, Парке имени Горького, Саду имени Баумана и других. Кстати за 10 лет количество парковых территорий в городе существенно увеличилось: если в 2010 году их было около 130, то в 2021 году в городе насчитывается уже 765.

Голосование дает возможность каждому неравнодушному к вопросам развития Москвы горожанину поучаствовать в ее благоустройстве, повлиять на формирование городской среды и атмосферы столицы, а также оценить проделанную городскими властями работу.

Москва комфортная

В прошлом году Москва вошла в топ-5 самых комфортных городов мира (согласно данным рейтинга Best Cities международной консалтинговой компании Resonance Consultancy). Это стало возможным благодаря последовательной работе городских властей на протяжении последних десяти лет.

Новый проект по вычислению индекса городского счастья, с одной стороны, покажет отношение жителей столицы России ко всему комплексу действий по улучшению качества и уровня комфорта их жизни. С другой – даст возможность оказать влияние на формирование индекса счастья. Таким образом, станет понятно – что же действительно нужно для счастья жителям Москвы.

Как обстоят дела со счастьем горожан за рубежом

В мировой практике существует довольно много примеров проектов, направленных на повышение уровня счастья населения. Например, британская компания Economist Intelligence Unit в 2013 году разработала методологию вычисления индекса качества жизни для жителей разных стран. Организация Объединенных Наций ежегодно делает Всемирный доклад о счастье – World Happiness Report. В 2017 году в ОАЭ был создан первый в мире Совет по счастью – World Happiness Council, в обязанности которого входит предоставление ежегодного отчета Global Happiness Report.

В нашей стране ВЦИОМ каждый год проводит мониторинг уровня счастья россиян. Такие проекты и инициативы помогают улучшить коммуникации населения стран и городов с властями, дают возможность наладить сотрудничество и укрепить взаимное доверие. Мы будем следить за развитием проекта по вычислению индекса городского счастья Москвы и обязательно расскажем о его результатах.