Минобороны сдало жилой дом для подводников на Камчатке

Развитие военной и социальной инфраструктуры в гарнизоне, расположенном в камчатском Вилючинске проверил замминистра обороны Тимур Иванов.

Развитие военной и социальной инфраструктуры в гарнизоне, расположенном в камчатском Вилючинске проверил замминистра обороны Тимур Иванов. Он принял новый жилой дом, который Минобороны построило для подводников Тихоокеанского флота.

- Военные строители учли сейсмические и климатические особенности Камчатки. Жилое здание получило усиленный железобетонный фундамент и каркас. В доме установлены не пропускающие ветер, холод и шум трехкамерные стеклопакеты, а наружная отделка стен представляет собой многослойную конструкцию с применением эффективных тепло- и пароизоляционных материалов. Благодаря мощным радиаторам отопления в помещениях будет тепло даже в самую суровую камчатскую зиму, - сообщает Минобороны России.

В новом жилом доме для моряков все продумано до мелочей, как в современной подводной лодке: смонтированные приточные вентиляционные клапаны позволят жильцам проветривать помещение, не открывая окон.

По традиции военных гарнизонов дом был возведен и сдан по принципу "заходи и живи". Вся внутренняя отделка в квартирах выполнена с применением высококачественных материалов. Стены оклеены обоями под покраску, смонтированы матовые натяжные потолки, на кухнях штатное место занял фартук из белой керамической плитки, на полах уложен ламинат, в санузлах – кафельная плитка.

- Новоселам даже не придется покупать мебель: в квартирах уже установлены кухонные гарнитуры, обеденные и письменные столы, диваны, кресла, стулья, кровати, шкафы, в том числе и шкафы-купе, мебель для детских комнат и прихожих. В кухнях хозяев ждут электрические стеклокерамические плиты, мощные вытяжки и встроенная система принудительной вентиляции, - отмечают в военном ведомстве.

В ближайшей перспективе военные строители собираются поднять в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота целый коттеджный городок для командного состава, яхт-клуб, горнолыжную трассу, а также центра Русского географического общества.

Также будет построена средняя школа на 500 мест, а также два детских сада, которые смогут принять до четырехсот детей.

Совершенствуется на Камчатке и боевая составляющая: идут работы по строительству объектов пирсовой зоны, предназначенной для размещения субмарин нового поколения, начато строительство центра подготовки водолазов Тихоокеанского флота.