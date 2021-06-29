Росреестр начал розыск неучтенной недвижимости. Ждать ли новые налоги и штрафы

С 29 июня вступает в силу закон о выявлении «правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» Фото: Иван МАКЕЕВ

С сегодняшнего дня, 29 июня, муниципалитеты и органы госвласти получили право разыскивать собственников недвижимости, данных о которой нет в ЕГРН (единый госреестр недвижимости). И без участия самих граждан заносить недостающие данные в этот реестр. На бюрократическом языке наших законов это называется «выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости».

Непонятные большинству граждан новшества по их «выявлению» уже обросли кучей ужастиков. Вплоть до страхов, что теперь кого-то поголовно штрафовать начнут, а то еще и «выявленную» землю отберут.

О чем на самом деле речь? Переводим с бюрократического языка на русский.

ЧТО ЭТО ЗА «РАНЕЕ УЧТЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ» И ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ?

Так называется недвижимость, права на которую возникли до 1997 года, когда у нас начала действовать процедура государственной регистрации недвижимости. До того гражданам просто выдавалось свидетельство о праве собственности на участок или жилье, регистрировать это право не надо было. Все эти «старые» документы и права нашими законами по-прежнему признаются. Поэтому такая недвижимость и называется «ранее учтенной». Ранее — это значит во времена, когда Росреестра еще не существовало.

Дальше - самое интересное. Часть таких «старых» правообладателей информацию о себе и своей недвижимости в ЕГРН находят. А часть — нет. Почему так? Дело в том, что сведения из старых баз данных (например, бюро технической инвентаризации) в Росреестр передавались. Но они оказались неполными, местами устаревшими и т. п.

Теоретически граждане имели право заткнуть возникшие дыры сами. Подав лично через многофункциональный центр (МФЦ) заявление о государственной регистрации ранее возникшего права. Но, понятное дело, не многие горят желанием куда-то по собственной воле бегать с лишними бумагами. Вот эту-то работу теперь и предполагается сделать без участия самих граждан.

КОГО, КТО И КАК ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВЫЯВЛЯТЬ

Этим займутся органы государственной власти и местного самоуправления. Сам процесс «выявления» в Росреестре описывают так:

-Муниципалитеты проведут всю необходимую работу - самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, ПФР России, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у нотариусов и т.д. В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты проинформируют их об этом по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ГРАЖДАНАМ

-Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что реализация закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в их отношении, поскольку государственная регистрация ранее возникших прав не является обязательной, - объясняют в Росреестре.

Самим собственникам при этом никуда ходить и ничего делать не надо.

Также в Росреестре поясняют, что присутствие в ЕГРН более точных данных (включая действующий адрес электронной почты собственника) позволит лучше защищать граждан от «мошеннических действий с их имуществом» и «оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров».

Эксперты в свою очередь рекомендуют собственникам все же периодически проверять, какие сведения о них и их недвижимости значатся в ЕГРН. Это можно сделать, заказав выписку через портал Росреестра. Как говорится, на муниципалитет надейся, но сам не плошай — а то потом случайно обнаружишь у себя в собственности проданную двадцать лет назад дачу, за которую с тебя теперь пытаются собрать налог на недвижимость.

И еще одно возможное последствие. Если у вас есть в собственности «старая» недвижимость, на которую до сих пор почему-то не приходил земельный налог или налог на имущество, то теперь этот налог придет с гораздо большей долей вероятности. Тем важнее убедиться, что данные, которыми располагает о вас государство, верные.