Все знают схемы, но попадаются: Как мошенники обманывают пенсионеров

Сотрудники Фонда поддержки пострадавших от преступлений составили ТОП самых популярных разводок, которые ориентированы на стариков. Фото: Shutterstock

«Комсомолка» регулярно печатает заметки о разнокалиберных мошенниках, промышляющих в Москве. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры - доверчивые, наивные и внушаемые. Аферисты вытягивают из пожилых горожан сотни тысяч и даже миллионы рублей. И пострадавших меньше не становится.

Сотрудники Фонда поддержки пострадавших от преступлений (организация в сотрудничестве с городскими властями повышает юридическую грамотность пенсионеров) составили ТОП самых популярных разводок, которые ориентированы на стариков. Среди них есть и относительно новые схемы отъема денег.

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«ВОДА НА ГЛАЗАХ ПОТЕМНЕЛА»

- Сейчас-то я уже думаю: какого черта ты вообще ему открыл? Поговорил бы через дверь, - сердится сам на себя пенсионер Дмитрий Яковлевич из Бибирева.

Но в тот день пожилой москвич все-таки щелкнул замком. На пороге стоял молодой человек в спецовке.

- Он сказал, что из Мосводканала и протянул мне бумагу. Я полез за очками. Читаю. А там написано, что в пробах воды, взятых в нашем районе, выявлены такие-то вредные примеси и дальше список всяких веществ на двух листах.

Молодой человек в этот момент стоит уже в коридоре и тычет пальцем в список, в красках описывая, какие примеси какие ужасные заболевания вызывают. Дмитрий Яковлевич забеспокоился. У него и так несколько не самых приятных хронических болячек. Усугублять не хотелось бы.

- А дальше парень говорит, что мне как пенсионеру положено бесплатное тестирование качества воды, которая течет у меня из крана. Проходим на кухню, он набирает в стакан воды, что-то капает туда. Надо, говорит, минут десять подождать. Сидим, ждем. Минут через пять вижу - вода начала постепенно темнеть, а через десять минут она стала совсем уже коричневой и еще сверху какие-то хлопья появились.

Парень заохал, схватился за голову: мол, вы видите, на какой воде еду готовите?! Пенсионер и сам запаниковал.

- Мне тут же предложили поставить супермощный фильтр за 80 тысяч рублей. Я согласился, конечно же, пошел за заначкой. Здоровье дороже! Мы даже договор о покупке подписали. Я, такой-то и такой-то покупаю то-то, оплачиваю столько-то. Парень достал их своей сумки агрегат, за несколько минут его установил, пересчитал деньги и ушел.

Разочарование наступило уже через несколько часов. Когда старика приехал проведать внук.

- Я ему похвастался, что установил хороший фильтр и, что теперь буду пить чистую воду и даже предложил внуку налить чистой воды с собой в дорогу, - рассказывает пенсионер. - Внук попросил меня показать это чудо. Посмотрел. Потом полез в интернет и через несколько минут нашел точно такой же фильтр. Только там он стоил не 80 тысяч, а всего 9. Когда внук спросил, сколько я заплатил, мне так стыдно стало! Я соврал, что взяли всего 7 тысяч. Не хотел выглядеть дураком в глазах родных.

Позже, кстати, пенсионер узнал, что вода всего за несколько минут потемнеет, если в нее капнуть хлор, например. Так что никакой магии, исключительно ловкость рук.

ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ COVID

По словам экспертов, во время пандемии разного рода преступники начали использовать для своих делишек новую «маскировку».

- К нам было несколько сообщений о визитах «обеззараживателей», - рассказывает юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин. - Звонок дверь. В коридоре стоят несколько человек в защитных костюмах с респираторами и непонятными приспособлениями для якобы дезинфекции помещения. Дальше предлагают либо как «льготнику» бесплатную обработку помещения, либо называют незначительную сумму. Главное для них, чтобы жертва впустила их в дом.

У незнакомцев могут быть несколько целей. Во-первых, грабеж. Если человек в квартире один, превосходящие силы «гостей» без труда могут с ним справиться. Во-вторых, уследить за несколькими «дезинфекторами» невозможно, они под предлогом обеззараживания расходятся по разным комнатам, а после их ухода вы не досчитаетесь ценных вещей. В-третьих, это могут быть наводчики, которые оценивают зажиточность жилища. Они, кстати, незаметно для вас и ключи от входной двери прихватить могут.

- Многие граждане хранят ключи от входной двери рядом с этой самой дверью, будь то настенная ключница, или полка, - говорит Кошкин. - Не упрощайте преступникам жизнь. Возьмите себе за правило - если впускаете незнакомых людей, уберите ключи подальше от глаз и рук.

У незнакомцев-мошенников могут быть несколько целей: грабеж, воровство ценностей, лежащих на виду или "оценка" квартиры для воров. Фото: Shutterstock

«Я САМА ЕМУ ВСЕ РАССКАЗАЛА»

К московской пенсионерке Алине Майковой наводчики вот так же вошли в дом под видом бесплатной профилактики окон. Она этих ребят даже чаем напоила! Сама не заметила, как вывели разговор на тему дач, и пенсионерка рассказала, что на выходные вся семья едет за город. На прощание визитер сказал, что окна у бабушки классные, надежные!

- В воскресение возвращаюсь с дачи, вставляю ключ в замочную скважину, а дверь открыта! В квартире все перевернуто. Меня обокрали! Только спустя два дня, в кабинете следователя, я поняла, что сама все рассказала ворам.

Денег и ценностей из квартиры вынесли на 1,5 миллиона рублей.

Но чаще всего пожилых людей разводят на необязательные услуги или впаривают задорого всякие дешевые вещи. На словах, конечно, расписывают, что пенсионерам все это делается с огромными скидками.

Например, за 7 тысяч рублей могут поставить «сигнализатор газа» (красная цена - 2 тысячи).

Или приходят с бесплатной проверкой окон, чтобы стариков, мол, зимой не продуло. В итоге, конечно, проблемы со створками непременно находятся. И выясняется, что бесплатно - это только осмотр, а профилактика - за дополнительную плату. Дальше «работничек» усиленно изображает, что трудится. Такие услуги ушлые оконных дел мастера оценивают в суммы от 15 до 25 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как не попасть на удочку аферистов

По словам Александра Кошкина, юриста Фонда поддержки пострадавших от преступлений, шансы вернуть деньги, потерянные в результате таких схем, очень невелики.

Аферисты, продающие фильтры для воды и пластиковые окна по суперзавышенным ценам, защищены договорами. В суде или полиции вас спросят - вас заставляли подписать эти бумаги? Нет? Увы и ах, но оснований для возбуждения уголовного дела нет… В случае же с похитителями денег с банковских карт, когда жертва сама сообщает преступникам коды и пароли, все еще более запутано. Отследить конечное перемещение денег по счетам очень сложно, а организаторы всего «бизнеса» во многих случаях вообще находятся за границей, вне досягаемости для российских силовиков.

- Если вам позвонили на телефон и предлагают что-либо купить или сообщить свои персональные данные - немедленно кладите трубку, - советует Александр Кошкин. - Не важно, как представляется звонящий - сотрудником банка, сотрудником полиции или кем-то еще. Запомните: ни в коем случае не предпринимайте никаких действий по входящему звонку! Звонок следует прервать как можно быстрее. Цель мошенника - не дать вам опомниться, то есть не дать вам положить трубку. Поэтому чтобы избежать потери денег и лишней нервотрепки, просто положите трубку. То же самое с людьми, которые ходят по квартирам и предлагают какие-либо услуги. В крайнем случае, не впуская незнакомцев в квартиру, позвоните в вашу управляющую компанию и поинтересуйтесь, ходят ли по домам представители тех или иных служб.

Кстати, в Ютюбе, на канале проекта «Право на безопасное долголетие», можно найти ролики с разбором всех этих ситуаций. Нелишним будет показать эти видео вашим пожилым родственникам. Также можно скачать для них книгу «Право на безопасное долголетие» на сайте soprotivlenie.org.

КОНКРЕТНО

За последний год в Фонд поддержки пострадавших от преступлений поступило более 500 обращений от пожилых горожан, пострадавших от мошенников.

Самые распространенных схемы:

30% - звонок «службы безопасности банков» или сыщиков, которые просят помочь поймать мошенников,

25% - замена пластиковых окон,

20% - установка фильтров для воды,

10% - установка анализаторов газа,

10% - дезинфекция от COVID -19,

5% - другое

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