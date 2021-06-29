Задолжал? Заплатишь больше: правительство вводит индексацию взысканных судом средств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Быть должником невыгодно и накладно. Такую простую мысль решило донести правительство до россиян, не выполняющих решения судов по денежным выплатам. Теперь средства, которые взыскиваются по решению суда, будут индексироваться на уровень инфляции. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.

Судебный процесс, отметил премьер, зачастую довольно длителен. С момента, когда гражданин подал заявление, и до принятия судом решения и непосредственно выплат могут пройти месяцы или даже годы.

- За это время стоимость компенсации, на которую гражданин претендует, может существенно измениться, что также относится к денежным суммам, которые должен выплатить ответчик. Теперь их индексация будет производиться со дня вынесения решения, - уточнил Мишустин.

Он пояснил, что это решение поможет возместить потери взыскателю от затягивания сроков выплат и будет стимулировать должников к своевременному исполнению своих обязательств.

Мишустин также рассказал, что правительство приняло решение дополнительно выделить 30 млрд.руб. на ремонт дорог в 84 регионах. Ранее дорожникам уже были дополнительно выделены 100 млрд. руб.

- Состояние дорожной сети имеет большое значение для развития любой отрасли экономики. За счет этих средств в надлежащее состояние будут приведены региональные, муниципальные и местные дороги, - отметил Мишустин.

Премьер поручил оперативно довести деньги до регионов, чтобы они могли приступить к работам уже в ближайшие месяцы.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные автодороги» продлен до 2030 года. За это время на строительство и ремонт дорог будет потрачено больше 11,5 трлн. руб.