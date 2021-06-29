Самые знаменитые бриллианты в мире: Правда ли, что «Шахом» расплатились за убийство Грибоедова, а «Хоуп» приносит смерть всем своим владельцам

Почти у каждого внушительного бриллианта есть своя захватывающая история. Фото: REUTERS

Ботсвана уже несколько десятилетий - один из мировых центров добычи алмазов. Но в последнее время тем, кто ищет там сокровища, особенно везет: в недрах находят не камни, а прямо-таки драгоценные булыжники. В 2015-м отыскали алмаз, получивший название «Леседи ла рона», что на языке тсвана значит «Наш свет», весом 1111 карат (222 грамма); его за 53 миллиона долларов приобрела ювелирная компания Graff. В 2019-м вообще попался второй по величине алмаз из найденных когда бы то ни было - серо-черный «Севело» («Редкая находка» на том же языке), его вес составил 1758 карат (352 грамма). Его купил дом моды Louis Vuitton (там наряду с одеждой и чемоданами производят ювелирку) за сумму, которая не разглашается.

И вот только что найдено еще два камня. В начале лета 2021 года сообщили о том, что на руднике Джваненг обнаружили алмаз весом 1098 карат, а 22 июня - что из шахты Карове извлекли камень весом 1174 карат. Впору объявлять в Ботсване народные гулянья (а те, кто видел фильм Владимира Меньшова «Ширли-мырли», подумает, что население африканской страны уже может в полном составе переселяться на пляжи Канарских островов).

Но, разумеется, не вся прибыль достанется государству. Например, шахта Джваненг разрабатывается консорциумом, который принадлежит государству лишь наполовину (остальные 50% - алмазному гиганту DeBeers). И потом, алмаз алмазу рознь: тот же «Севело» при своих исключительных размерах неоднороден, его сейчас потихоньку изучают, чтобы в конце концов разрезать на кусочки, которые будут иметь совсем разную ценность.

Быть разрезанными или сильно уменьшиться в размерах - это, увы, судьба всех огромных необработанных алмазов. Шансов, что мы когда-нибудь увидим корону или скипетр с сияющим камнем весом граммов в триста-четыреста, практически нет. Неограненный алмаз не имеет большой эстетической ценности, к тому же в нем, как правило, имеются внутренние дефекты. Придать всему этому форму - задача, на которую у ювелиров иногда уходят годы, и в процессе алмазы самым драматическим образом «худеют».

Но какой-то из фрагментов найденных ботсванских алмазов, наверное, все-таки будет очень крупным. И еще войдет в историю не в качестве сенсационной находки, а в качестве легендарного бриллианта, волшебным образом преломляющего свет. Воспользовавшись случаем, вспомним самые знаменитые бриллианты в истории человечества.

«Куллинан»

Говоря совсем строго, крупнейший из найденных алмазов назывался «Серхио», весил 633 грамма, а отыскали его в Бразилии в 1895 году. Он был черного цвета и, как считается, имел внеземное происхождение, то есть прилетел к нам с метеоритом. Звучит сказочно. Но «Серхио» был немножко не тем, что мы обычно имеем в виду под словом «алмаз». Такие камни с поликристаллической структурой и пористым строением, похожие на куски угля, называют «карбонадо», и серьезной ювелирной ценности они не имеют. В итоге «Серхио» распилили на множество крошечных камешков (3-6 карат), которые использовались для технических нужд.

Самым большим алмазом в традиционном понимании считается «Куллинан». Когда его обнаружили на руднике «Премьер» в Трансваале 26 января 1905 года, он весил 3106 карат, или 621,2 грамма (а был еще больше - судя по некоторым особенностям, сотни миллионов лет назад он откололся от более крупного камня, остальные части которого так где-то и лежат). Имя он получил в честь владельца алмазных шахт в Южной Африке Томаса Куллинана. Осознав баснословную стоимость находки, тот прибег к хитрости: инсценировал отправку алмаза в Великобританию на специальном пароходе с охраной, причем транспортировка широко освещалась в прессе. На самом деле камень, перевозившийся с большой помпой, был фальшивым: шоу было рассчитано на злоумышленников, которые теоретически могли его похитить. Настоящий «Куллинан» был потихоньку отправлен в Англию обычной почтой.

Алмаз "Куллинан" до обработки. Фото: ru.wikipedia.org

И там его два года никому не могли продать - покупателей, готовых заплатить заломленную цену, попросту не нашлось. В конце концов алмаз приобрел премьер-министр Трансвааля и преподнес королю Эдварду VII от имени всех жителей колонии в знак вечной любви и преданности. Король жутко мялся - было неудобно принимать такой дорогой подарок (а в сегодняшних деньгах, с учетом инфляции, «Куллинан» обошелся народу Трансвааля в 16 миллионов фунтов). Монарха убедил лично Уинстон Черчилль, который тогда был заместителем министра по делам колоний.

Задумались об огранке. Шоу повторилось: опасаясь ограбления, через Северное море в Амстердам, ювелирную столицу Европы, переправили пустую шкатулку, а настоящий алмаз в кармане пальто вывез из Лондона ювелир Йозеф Ашер. Он уже понимал, что камень придется раскалывать: в нем были трещинки и небольшая пустота. Тогда еще не было современной тонкой техники, и Ашер неделями рассматривал «Куллинан», готовясь к тому, чтобы нанести по нему один-единственный удар в нужной точке. По легенде, в самый ответственный момент рядом с ним стояли врач и медсестра. После первого удара специальный стальной нож сломался, но после второго «Куллинан» треснул ровно там, где и было запланировано - а Ашер упал без чувств. (Его родственники потом с гневом опровергали эту историю, говоря, что у Йозефа были крепкие нервы - на самом деле он не потерял сознание, в откупорил бутылку шампанского и немедленно выпил).

Гиганта распилили на 9 частей. Фото: ru.wikipedia.org

Всего распилкой и огранкой «Куллинана» занимались восемь месяцев. Из него получилось девять бриллиантов. Самый большой, названный «Великая звезда Африки», весит 530 карат (106 граммов) и сейчас украшает королевский скипетр Британской империи (откуда, впрочем, его при желании можно вынуть и носить как кулон). Его стоимость сегодня оценивается в 52 миллиона долларов. «Куллинан II» («Вторая звезда Африки») вмонтирован в Британскую императорскую корону. Остальные бриллианты, помельче, ушли на украшения для женщин из королевской семьи.

«Кохинур»

История «Куллинана» очень мирная; не то с «Кохинуром», старинным бриллиантом, из-за которого на протяжении веков было пролито много крови. Трудно сказать, когда он был найден - легенд вокруг него за столетия навертели множество. Судьба бриллианта более или менее задокументирована с начала XIV века, но многим нравится верить, что он был найден примерно 5000 лет назад, и упоминается в индийском эпосе «Махабхарата». Еще гуляет легенда о трех братьях, которые нашли огромный алмаз в пещере; бог Шива с помощью молнии расколол его на три части, и они получили названия «Кохинур» («Гора света»), «Дерианур» («Море света») и «Хиндинур» («Свет Индии»). Правда тут только в том, что алмаз «Дерианур» (розовый, в отличие от бесцветного «Кохинура») действительно существует, и тоже был найден в Индии, а сейчас хранится в Тегеране.

«Кохинур» принадлежал раджам, затем - Великим Моголам, в XVII веке был вмонтирован в знаменитый Павлиний трон, на котором восседали падишахи Могольской империи, потом попал к персидскому шаху… Цитировались слова одной шахини: «Если силач бросит четыре камня - на север, на юг, на восток и на запад, а пятый в воздух, и пространство между этими камнями будет заполнено золотом, его не хватит, чтобы купить «Кохинур».

Приключения камня закончились в Великобритании - в середине XIX века он стал собственностью королевской семьи и остается ею поныне, несмотря на непрекращающиеся требования сразу четырех стран, Индии, Пакистана, Ирана и Афганистана, срочно его вернуть. Принц Альберт, супруг королевы Виктории, внимательно осмотрел «Кохинур» и нашел, что он отнюдь не так великолепен, как о нем говорят: попросту говоря, очень плохо огранен. Да что там принц - когда в 1851 году легендарный бриллиант выставили в Лондоне на всеобщее обозрение, публика была страшно разочарована его невзрачностью. Профессиональные ювелиры обнаружили в нем серьезные дефекты и в итоге были вынуждены огранить заново, причем он потерял почти половину веса: было 191 карат (38 граммов), стало 105,6 (21,12 грамма). Зато засверкал по-настоящему.

Стекляная копия алмаза «Кохинур». Фото: ru.wikipedia.org

Мужчин, владевших «Кохинуром», ждала печальная судьба: то их убивали, то их разбивал инсульт, то они умирали в тюрьмах. Женщинам везло больше: например, вдову погибшего раджи Бикерамита пощадили, когда она откупилась «Кохинуром» от завоевателя Хумаюна. Может, поэтому по традиции в британской королевской семье его носят только женщины. Сейчас он вставлен в корону королевы-консорта (то есть супруги монарха, которая сама не имеет права на трон). Ее носила мать Елизаветы II и будет носить Камилла Паркер-Боулз, когда и если королем станет принц Чарльз. А вообще корона с «Кохинуром» выставлена на всеобщее обозрение в Тауэре наряду с прочими королевскими драгоценностями. Причем туристов обычно удивляет, какой это маленький бриллиант в сравнении с расположенными неподалеку первым и вторым «Куллинанами».

«Хоуп»

Этот сравнительно небольшой (45,5 карат, 9,1 грамма), но красивый голубой камень называют «самым знаменитым бриллиантом в мире». Все потому, что у него слава «проклятого»: будто бы он приносил почти всем своим владельцам несчастья и/или безвременную смерть. И это несмотря на оптимистическое название (Hope значит «надежда»).

Его нашли в XVII веке в Индии, в Голконде - султанате, который прославился своими алмазными россыпями. В 1666 году его купил французский купец и путешественник Жан-Батист Тавернье. Два года спустя, после огранки, он продал его, вместе с сотнями других камней, Людовику XIV, Королю-Солнце. Тогда он назывался «Французский синий». Король решил огранить его еще раз (в результате алмаз потерял 10 граммов веса) и включить в роскошную подвеску. Вместе с ней камень перешел к Людовику XV, от него - к Людовику XVI… И пропал во время Великой Французской революции. Судя по всему, его украли, разрезали на две части, заново их огранили, и где находится меньший бриллиант, никто не знает. А больший в 1830-е годы купил лондонский банкир Томас Хоуп, в честь которого камень и получил сегодняшнее название (да, надежда здесь ни при чем). На протяжении десятилетий он переходил из рук в руки, прежде чем обрести покой в Вашингтонском музее естественной истории.

Алмаз Хоупа - главное бриллиантовое сокровище Нового света. Фото: ru.wikipedia.org

Ах да, вы ждете рассказа о «проклятии бриллианта». Увы (хотя почему «увы», скорее наоборот), оно было выдумано американскими газетчиками в начале ХХ века. Они приписали алмазу-убийце и гибель Людовика XVI и Марии Антуанетты на гильотине, и смерть Жана-Батиста Тавернье, якобы растерзанного волками/сожранного бродячими собаками/уехавшего в Россию и там съеденного заживо вшами (на самом деле он умер от старости в 84 года), и самоубийства или разорения ювелиров, которые просто подержали камень в руках. Возникали в этих рассказах и персонажи типа «русского князя Канитовского», который подарил бриллиант французской актрисе, потом лично застрелил ее на сцене, а сам был зарезан революционерами… А все почему? Потому что алмаз когда-то был глазом в статуе индийского божества, Тавернье его выкрал, за это жрецы прокляли и его, и всех, кто соприкасается с драгоценностью.

Эта ахинея, вдохновленная романом Уилки Коллинза «Лунный камень», была активно поддержана бывшей супругой одного из наследников Хоупа, стареющей актрисой Мэй Йоэ, которая надеялась привлечь к себе внимание. Она потом еще снялась в немом фильме с соответствующим сюжетом. Правда, в прокате фильм провалился. Но легенда в 1920-е неожиданно нашла соответствие в мифе о проклятии гробницы Тутанхамона, и продолжила циркулировать в бульварных газетах. И до сих пор очень популярна: на российских сайтах с пониженной ответственностью можно найти много ужаснейших подробностей о судьбах владельцев голубого бриллианта.

«Великий Могол»/«Орлов»

Очень похожий сюжет: будто бы алмаз «Орлов» был глазом в статуе индийского божества, в 1747 году его выкрал французский солдат, потом он оказался в Амстердаме, а потом - в России. То ли его купил граф Орлов, чтобы преподнести Екатерине II, то ли сама шальная императрица приняла участие в его приобретении, запустив руку в казну. В любом случае, 250 лет спустя покупка кажется удачной: сейчас скипетр с «Орловым» является одним из главных сокровищ Алмазного фонда.

Тем более, на самом деле «Орлов» - это, видимо, переограненный «Великий могол», один из самых легендарных бриллиантов в истории, который на протяжении пары веков считался пропавшим (благодаря этому обстоятельству он фигурирует в детективных рассказах, например, «Знаке четырех» Конан Дойля). Говорят, когда-то «Великий могол» весил 787 карат (157 граммов), но его очень неудачно огранил венецианец Ортенсио Борджио, живший в Индии - камень страшно потерял в весе, в нем осталось всего 280 карат. Владелец камня Шах-Джахан хотел за это казнить огранщика, но в результате просто отобрал у него все деньги и изгнал из империи.

Алмаз «Орлов» в настоящее время является самым крупным в коллекции исторических драгоценных камней Алмазного фонда Российской Федерации. Фото: ru.wikipedia.org

В 1665-м «Великого Могола» видел все тот же Тавернье, который подробно его описал. В 1737-м камень попал к персидскому Надир-шаху, захватившему Дели. А в 1747-м тот был убит, и камень исчез. Сейчас большинство историков, сопоставив легенды и факты, полагают, что он как раз-таки и всплыл через четверть века в Голландии, а затем, в 1773 году, в России. В нем сейчас 190 карат (38 граммов), что, должно быть, ощущается в руке хуже, чем 280 и тем более 787 карат. Но не будем придираться: тоже неплохо.

«Шах»

Еще одно сокровище из Алмазного фонда - тот самый «камень, которым расплатились за Грибоедова». Как известно, драматург был послом в Персии и в январе 1829-го «погиб под кинжалами персиян», когда русская миссия в Тегеране была разгромлена. В статьях под названиями типа «Кровавый алмаз» до сих пор воспроизводится легенда, по которой шах так испугался гнева Николая I, что срочно подарил ему, как бы в возмещение, алмаз из своей богатой коллекции. И его специально привез в Санкт-Петербург шестнадцатилетний принц Хосрев-Мирза.

«Шах» - не ограненный, а только отполированный алмаз массой в 88,7 карат. Фото: ТАСС

Легенда эффектная, увековеченная в повести Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Но на самом деле еще раньше (и как раз при участии Грибоедова) между Россией и Персией был подписан мирный договор, по которому персы обязывались уплатить русским десять куруров (двадцать миллионов рублей серебром). Богатые дары были присланы, чтобы Николай I простил девятый курур и обеспечил рассрочку на выплату десятого. Наряду с алмазом прислали множество других подарков, от роскошных ковров до породистых скакунов. Проект шаха увенчался полным успехом (ни девятый, ни даже десятый куруры так и не были выплачены). Конкретно об убийстве Грибоедова и других сотрудников русской миссии в Тегеране речь в связи с алмазом вообще не шла - Николай I и так простил пролитую кровь, потребовав только официальных извинений (которые и принес Хосрев-Мирза) и наказания виновных.

«Шах» - не ограненный, а только отполированный алмаз массой в 88,7 карат, у него неправильная форма. Он был обнаружен в XV веке, в XVII украшал легендарный Павлиний трон, где его наблюдал все тот же Тавернье. На нем есть несколько гравировок, нанесенных разными владельцами в разное время.

«Тейлор-Бертон»

Вот алмаз, который был найден недавно, чуть более полувека назад, но уже успел стать одним из самых знаменитых в мире. Его обнаружили на том же южноафриканском руднике «Премьер», из которого некогда извлекли «Куллинан», в 1966 году. Изначально он весил 241 карат (48,2 грамма), а после того, как побывал в опытных руках легендарного ювелира Гарри Уинстона, стал весить 69,4 карат (13,8 грамма). Он не то чтобы невероятно крупный, но очень чистый, прозрачный и красивый.

Сперва его приобрела Харриет Энненберг Эймс, сестра издателя-миллиардера Уолтера Энненберга. Но она просто боялась носить кольцо с таким бриллиантом в шумном и довольно-таки криминальном Нью-Йорке, где жила. Харриет держала сокровище в банковском сейфе, а потом с ним рассталась.

На аукционе за него сражались богатейшие люди планеты - например, султан Брунея и Аристотель Онассис. Но ушел он к ювелирной фирме «Картье» за 1 050 000 долларов (на тот момент - абсолютный рекорд для бриллиантов, проданных на аукционе). Одним из тех, кто мечтал его купить, был актер Ричард Бертон - он хотел, чтобы алмаз принадлежал его жене Элизабет Тейлор. Он буквально влюбился в бриллиант, и мечтал, чтобы тот нашел достойную владелицу (потом он обмолвился, что желанная гармония наступила бы и в том случае, если бы камень достался Софи Лорен или Джеки Кеннеди). Когда Бертон понял, что проиграл аукцион, по его собственным словам, «превратился в буйнопомешанного». Он орал по телефону своему юристу, что готов заплатить два миллиона долларов или отдать за этот камень свою жизнь. Тейлор, находившаяся рядом, щебетала, что ей бриллиант совершенно не нужен, что это безделушка, что в жизни есть вещи куда более интересные - чем только распаляла мужа. В фирме «Картье» мгновенно сообразили, что если уступят бриллиант знаменитым актерам, не прогадают - и продали его Бертону за 1 100 000 долларов с условием, что он периодически будет выставляться на всеобщее обозрение в американских бутиках фирмы. Первый же публичный показ бриллианта, «освященного» именами двух суперзвезд, обернулся для «Картье» рекламным триумфом: каждый день на драгоценность приходили поглазеть 6000 человек.

Актриса Элизабет Тэйлор с алмазом, подаренным мужем Ричардом Бертоном, 1969 г. Фото: EAST NEWS

По просьбе Тейлор бриллиант вынули из кольца и вставили в специально изготовленное колье, которое закрывало на шее шрамик от перенесенной когда-то трахеотомии. В отличие от первой владелицы, актриса знала, где выгуливать бриллиант: надевала его то на церемонии вручения «Оскара», то на вечеринки, которые устраивала ее бывшая коллега Грейс Келли, ставшая княгиней Монако. «Тейлор-Бертон» был застрахован более чем на миллион долларов, причем страховщики потребовали, чтобы бриллиант был так или иначе доступен для публичного обозрения максимум 30 дней в году, а в остальное время хранился в банковском сейфе.

Потом Тейлор развелась с Бертоном. Потом вышла за него замуж еще раз - и снова развелась. А потом продала бриллиант, взлетевший благодаря ей в цене, за 5 миллионов, и часть этих денег потратила на строительство больницы в Ботсване. Тогда это была одна из беднейших стран мира. Добыча алмазов в ней только начиналась.