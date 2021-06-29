Сын Наташи Королевой тайно женился на жадной стриптизерше

19-летний Архип пошел по стопам своей знаменитой мамы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мама Наташи Королевой показала своего внука Архипа Глушко с обручальным кольцом на том самом пальце. Людмила Порывай разместила видео, где 19-летний парень поет и пляшет под зажигательный хит. Судя по всему Архип Глушко пошел по стопам родительницы, женившись на стриптизерше. Как известно, Наташа давно замужем за стриптизером Сергеем Глушко.

Сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Она выступает под псевдонимом Melissa Fox. О том, что Архип Глушко и его девушка поженились, стало известно после того, как мама певицы Людмила Порывай разместила видео с вечеринки в загородном доме своей дочери.

Королева созвала гостей, накрыла стол и устроила небольшой концерт, выступить на котором согласился Архип. В какой-то момент он приблизил руку к объективу камеры, демонстрируя на правой руке обручальное кольцо. "Внук устроил в честь моего визита в Москву вечеринку! Познакомил с друзьями! Хорошие ребята!", - подписала ролик Порывай.

Сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики не оценили музыкальные способности сына Королевой и Тарзана, заявив, что "ему медведь на ухо наступил". Зато заприметили обручальное кольцо на том самом пальце. Многие удивлены, как Архипу удалось скрыть столь значимое событие.

Стоит отметить, что молодой человек несколько месяцев живет с Мелиссой в доме своих родителей. Им отвели третий этаж.

Волынкина называет себя жадной стриптизершей. Именно после знакомства с пышногрудой красоткой Архип тоже увлекся стриптизом. Мелисса в марте первой сделала избраннику предложение, подарив ему бабушкино обручальное кольцо. Позже Архип тоже попросил ее руки.

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