В США понятие «русский хакер» стало мемом, как «цыган-конокрад»

Сегодня нет в мире никого страшнее и коварней «русских хакеров». Фото: Shutterstock

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ «РУССКИЕ ХАКЕРЫ»

Русские, если судить по блокбастерам Голливуда, перестали быть для Америки главной угрозой и мировым злодеем лишь на несколько лет - в конце 80-х - начале 90-х прошлого века. Русских коммунистов на короткое время заменили исламские террористы. Но вскоре появилась «русская мафия», и место главного злодея снова вернулось к нам. А сегодня нет в мире никого страшнее и коварней «русских хакеров».

Как им удалось подняться на «Олимп Зла»? Интернет-эксперт Илья Переседов называет три причины. Во-первых, для американцев в массовой культуре русские всегда оставались олицетворением «чужого», на которого переносятся все пороки и недостатки. И образ хакера-взломщика, преступника по определению, очень хорошо «сращивается» с образом постсоветского русского. «Русский хакер» сегодня - это медийный бренд, как, скажем, «цыгане-конокрады».

В американском фильме «Хакеры» 1995 года герои - сплошь американские подростки из приличных семей. А в фильме «8 подруг Оушена» 2018 года уже раздается такой диалог:

- А «не русских» хакеров не бывает?

- Нет. И русских «не хакеров» тоже…

За этот период, поясняет Илья Переседов, обозначилась вторая причина: суды над русскоязычными хакерами в США стали столь многочисленными, а обвинения столь тяжкими, что количество перешло в качество, в массовом сознании закрепился образ нового злодея, от которого чуть ли не все беды. Ну и третья причина - активная эксплуатация этого образа американскими властями, особенно после обострения отношений с Москвой.

АЛЧНЫЕ РОМАНТИКИ

Ореол романтической крутизны вокруг хакеров создавался в 90-е при активном участии масс-культуры, того же фильма «Хакеры», ставшего среди молодежи культовым. В России вполне легально издавался журнал «Хакер», который создатели называли журналом «компьютерных хулиганов». В нем можно было найти советы, как взломать чужую сеть, но в любой момент можно было перевернуть ситуацию: мы вас предупреждаем, как вас могут взломать… В российском законодательстве наказания за компьютерные преступления долгое время просто не предусматривалось, и те, кого все же ловили, получали условные сроки или административные наказания.

Почему для русских хакеров так привлекательны были США? Потому что в те годы российская банковская система еще только создавалась, а американская представляла для компьютерных взломщиков совсем иные возможности. Хотя и сейчас, как уверяют знатоки, есть у отечественных хакеров своеобразный «кодекс чести» - не работать в сегменте «ru» - то ли из патриотизма, то ли из страха перед структурами по борьбе с киберпреступностью, созданными при ФСБ и МВД.

Но как ни крути, хакеры - это современные домушники, уверен Илья Переседов. Алчность обуревает их больше, чем романтика. По некоторым оценкам, киберпреступления сегодня обходятся мировой экономике почти в 600 миллиардов долларов в год, а эта сумма вполне сопоставима с оборотом глобального рынка наркотиков.

БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ

Со временем появилось разделение на «белых» и «черных» хакеров. Первые, если совсем просто, работают на корпорации, помогая им защититься от вторых. Но, как и границы в киберпространстве, это деление весьма условно. Из «черных» без труда переходят в «белые», как правило, когда злоумышленника поймают за руку. В обмен на прощение грехов особо способным хакерам предлагают перейти на «правильную» сторону.

Спецслужбы тоже готовы сотрудничать с «раскаявшимися». В США, и это не скрывается, пойманные «русские хакеры», если согласны сотрудничать с прокурорами, получают урезанные сроки, а если согласны работать на Агентство национальной безопасности, главную американскую спецслужбу по электронному шпионажу, то и живут безбедно, правда, без сетевой славы.

Американцы выискивают и ловят «русских хакеров» по всему свету, часто не заморачиваясь по поводу всяких там юридических процедур по выдаче подозреваемого. Если можно просто схватить в чужой стране и вывезти к себе - так и делают. Кстати, «русскими» оказываются далеко не все компьютерные взломщики, которых приписывают России. Точнее было бы говорить о «русскоязычных хакерах». Например, среди недавно задержанных за рубежом киберпреступников, которые работали на русском языке, - гражданин Канады, двое украинцев, гражданка Латвии.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЗЛОМ

США давно обвиняли Россию в нежелании сотрудничать с ними в ловле «русских хакеров». В 2013 году в Нидерландах были задержаны и затем выданы Штатам два россиянина - Дмитрий Смильянец и Владимир Дринкман, которого американцы даже называли «крупнейшим хакером мира». Получив солидные сроки, они до сих пор сидят в американской тюрьме. Но тогда американцы, решив ловить преступников и без нашей помощи, свое недовольство этим не афишировали.

Все резко поменялось в 2016 году, когда проигравшие президентские выборы демократы обвинили в своем проигрыше Россию - она, дескать взломала серверы демпартии и творила всякие кибергадости, которые помогли выиграть Трампу. Вот тогда и появились «русские хакеры» уже не только как уголовные преступники, но и как грозное оружие в политическом арсенале Москвы. Вся разведка США пыталась найти «русский след», но никаких убедительных доводов его существования так и не представила.

Однако обвинения России в кибератаках против Америки остановить уже было нельзя. И все они приписывались злому умыслу Кремля. Когда в конце прошлого года вскрыли взлом программного обеспечения компании SolarWinds, в итоге которого, помимо ее частных клиентов, пострадали американские госдеп, минюст, казначейство, федеральное авиационное управление, НАСА, то виновного в Белом доме объявили сразу - это дело рук Службы внешней разведки России (раньше, правда, чаще ссылались на ФСБ).

Дальше - как по накатанному. Хакерская атака с вирусом-вымогателем на крупнейший американский трубопровод Colonial Pipeline? Русские! Взлом сетей гиганта мясоперерабатывающей промышленности JBS? Русские, русские… Даже тот аргумент, что эти компании банально откупились от взломщиков, заплатив им 5 и 11 миллионов долларов соответственно и вряд ли российские власти подобным образом пополняют бюджет страны, не мешает американцам обвинять в преступлениях не международных киберпреступников, а исключительно «русских хакеров» Москвы.

ПОД «ЧУЖИМ ФЛАГОМ»

Так называется часто применяющийся многими разведками метод работы, когда разведчики выдают себя за представителя другой страны. Скажем, в годы холодной войны советские нелегалы выдавали себя за представителей западных стран, чтобы войти в доверие к источникам, которые с коммунистами никогда не стали бы работать по идейным мотивам. Восточные немцы из Штази маскировались под граждан ФРГ, чтобы как нож в масло войти в среду фанатов НАТО.

В цифровую эпоху выдать себя за кого хочешь - плевое дело. Особенно когда за тобой стоят возможности государства и его спецслужб. А если это надо, скажем, американцам, чтобы обвинить Россию (которая за океаном уже официально объявлена врагом) в агрессивных кибератаках, то почему бы и нет?

США давно обвиняли Россию в нежелании сотрудничать с ними в ловле «русских хакеров». Фото: Shutterstock

Директор СВР Сергей Нарышкин в ответ на обвинения его ведомства во взломе компании SolarWinds напомнил о тайном партнерстве разведок США и Великобритании с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами для внедрения секретных уязвимостей в коммерческое программное обеспечение, о чем писала газета The Guardian.

Президент компании Info Watch Наталья Касперская разъясняла, что установить происхождение хакера «практически невозможно, если он сам не захочет оставить о себе какую-то информацию». Она напомнила, что WikiLeaks еще в 2017 году сообщила о подразделении ЦРУ UMBRAGE, которое как раз и имитирует различные хакерские группы якобы из России, Северной Кореи, Китая и Ирана.

Было бы наивно и даже обидно предположить, что наши спецслужбы не имеют подобных возможностей. Скажем, когда в октябре 2002 года террористы захватили заложников на Дубровке, их сайт kavkaz.org, официально зарегистрированный в США и начавший распространять выгодную им информацию о теракте, был уничтожен буквально в течение часа. Тогда, чтобы не возбуждать лишние страсти, было объявлено, что это сделали проживавшие в Штатах российские программисты, «решившие внести свой вклад в борьбу с терроризмом».

Сегодня игры солидных дядей из спецслужб «поймай хакера, если можешь», дополнилась новой: «докажи, что это русские хакеры, если можешь»…

«НОВЫЙ ТЕАТР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Именно так обозначено в обзоре новой военной стратегии Великобритании: «Цифровые технологии - новый театр боевых действий, каким когда-то был и космос». В ноябре прошлого года Лондон подтвердил наличие в стране новых национальных киберсил - NCF. Их специалисты будут бороться с террористами и кибератаками.

Агентство национальной безопасности США еще два года назад объявило о создании управления кибербезопасности. А в Германии Федеральное управление по информационной безопасности создано аж двенадцать лет назад. Разумеется и у нас, что и не скрывается, действуют аналогичные структуры.

Принципиальная разница между российским подходом и подходом западников к проблеме в том, что мы призываем не делать киберпространство новым полем битвы, как это признано британцами и американцами. Уже после встречи Путина и Байдена в Женеве, на которой обсуждали и эту тему, решив, что надо искать общие правила борьбы с киберпреступностью, советник президента США по нацбезопасности Салливан заявил, что если Москва не окоротит «русских хакеров», то Вашингтон сделает это - на нашей территории - своими руками. Кстати, борьба с кибератаками чисто военными средствами уже прописана в соответствующих американских доктринах.

Звучит грозно, но, как поставили диагноз специалисты, голословно. Еще в феврале газета The Washington Post привела мнение американского эксперта, директора инициативы по госуправлению киберпространством Атлантического совета Трея Герра по поводу вскрывшегося масштаба уязвимости американской кибербезопасности под ударами «русских хакеров»: «Это не позор русских. Это наш позор».

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - «ДОВЕРИЕ»

Удастся или нет России и Америке договориться об общих правилах борьбы с киберпреступностью, пока большой вопрос.

Сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Научного совета при Совбезе Станислав Иванов подчеркивает, что главное условие для этого - добрая политическая воля руководителей государств:

- Для того, чтобы сотрудничали правоохранительные органы и частные структуры наших стран - банки, авиакомпании, корпорации, надо вернуться к духу периода Второй мировой войны, когда США и их союзники сотрудничали с СССР в деле разгрома нацистской Германии. Но сейчас коллективный Запад обвиняет Кремль во вмешательстве в выборы, организации заказных убийств и других «грехах». При таком раскладе вряд ли можно ожидать какого-либо взаимодействия США и РФ в области кибербезопасности.

Если доверие между нашими странами не восстановится до критически важного, пусть и минимального уровня, то прогноз того, как кибермир и царство цифры изменит нашу жизнь не на бытовом, а межгосударственном уровне остается очень тревожным. К тому же надо понимать, что ни одна из сторон по своей инициативе не будет информировать других о возможностях и глубине своего электронного проникновения в чужое киберпространство. Ведь эти возможности уже позволяют разрушать инфраструктуру конкурента или врага эффективнее, чем используя обычное оружие.

И если запустить диалог по кибербезопасности не удастся, то контроль за реальностью можно просто потерять. Помните недавнее разоблачение журнала Newsweek о десятках тысячах американских бойцов невидимого фронта, которые в любой момент могут перейти на другие документы и зажить «чужой» жизнью? Нелегалы с конвейера, которые могут под «чужим флагом» делать все что угодно и где угодно. Да и наших Петрова с Бошировым противник сможет разместить по своим потребностям - хоть в Чехии, хоть в Англии, хоть у черта лысого. И все «доказательства» их пребывания там будут представлены: счета за гостиницы и рестораны, квитанции из прачечной, фото, отпечатки пальцев…

Но в этом случае и с нашей стороны последуют какие-то действия, на фоне которых проделки «русских хакеров» могут показаться шалостями. Так что надо договариваться.

АВТОРИТЕТНО

Кто кого взламывает

Из выступления президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Женеве после встречи с президентом США Джо Байденом.

«Из американских источников (…) следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны, потом Великобритания. России в этом списке стран, с территории, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится. Это первое.

Второе. На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки – как говорят наши коллеги – из киберпространства России. Два таких запроса – в этому году. На все из них – и в прошлом году, и в этом – наши коллеги получили исчерпывающие ответы.

В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года – 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили.»