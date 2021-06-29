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Звезды29 июня 2021 17:51

Названы 25 лучших переводных научно-популярных книг

Объявлен длинный список премии «Просветитель.Перевод», в который вошли книги по истории, политологии, биологии, химии, математике и другим наукам
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Со списком книг, которые получат возможность пройти в финал премии, можно ознакомиться на сайте премии

Со списком книг, которые получат возможность пройти в финал премии, можно ознакомиться на сайте премии

Фото: Shutterstock

Как и в прошлый раз, состав длинного списка определял специально собранный отборочный комитет премии во главе с Дмитрием Баюком — кандидатом физико-математических наук, доцентом департамента математики Финансового университета, действительным членом Международной академии истории науки и заместителем главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники».

Короткий список премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в сентябре 2021 года. Так же, как и лауреатов, его выберет экспертное жюри.

Редакторские коллективы книг-лауреатов премии «Просветитель.Перевод» получат денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей, а редколлегии книг, попавших в короткий список, — по 50 тысяч рублей.

Церемония награждения лауреатов группы книжных премий — «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» — состоится 18 ноября в Москве.

Со списком книг, которые получат возможность пройти в финал премии, можно ознакомиться на сайте премии.

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