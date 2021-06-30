«С гарантированным трудоустройством»: Ворлдскиллс Россия запустил новый проект профессионального обучения по всей стране

Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии Ворлдскиллс Россия. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В мае этого года стартовало бесплатное обучение по стандартам Ворлдскиллс в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Более 26 тысяч граждан уже записались на обучение. В чем уникальность проекта? Ведущей «Радио «Комсомольская правда» Марии Бачениной рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии Ворлдскиллс Россия Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Светлана Крайчинская.

«КУДА ДАЛЬШЕ ВЫЙДЕТ НА РАБОТУ»

М. Баченина: - Мы уже обсуждали раньше участие Академии Ворлдскиллс Россия в программах профессиональной подготовки кадров по государственным программам. С этого года стартовала новая федеральная программа. Светлана Брониславовна, расскажите подробнее об отличиях нового проекта.

С. Крайчинская:- Цель этого проекта – улучшить ситуацию на рынке труда. Не секрет, что за период ограничений, связанных с пандемией, часть людей оказалась без работы. Поэтому в этом году была открыта и рассчитана до 2024 года новая программа в рамках нового федерального проекта «Содействие занятости». В проект вошло несколько категорий участников, которые могут обучаться бесплатно, за счет средств программы. Это граждане в возрасте 50 лет и старше и предпенсионеры, которые ранее участвовали уже в обучении. Это женщины с детьми до 3 лет, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщины, которые не работают, но имеют детей дошкольного возраста, те, у кого могут быть сложности с трудоустройством. Еще одна большая категория – это те, кто ищут работу, обратились в центры занятости населения, в том числе получили статус безработных. Уже только в этом году по линии Ворлдскиллс мы планируем обучить более 56 тысяч человек по всей стране.

М. Баченина: - Правильно ли я поняла, что в новой программе участнику фактически гарантируется рабочее место по окончании обучения?

С. Крайчинская: - Действительно, это так. Нами не первая программа обучения реализуется, но впервые тесно увязано обучение с последующим трудоустройством и занятостью. Именно поэтому само обучение проводится по договорам, которые заключаются с будущими работодателями, и каждый желающий обучиться уже понимает, куда он дальше выйдет на работу.

И вторая большая возможность – это обучение в целях самозанятости, ведения самостоятельной профессиональной деятельности. Но в любом случае, то и другое направление связаны, конечно же, с гарантией, с поддержкой последующей занятости.

М. Баченина: - В чем преимущество программ Ворлдскиллс? В проекте участвуют вузы и, по мнению многих, обучаться в институте всегда лучше, чем в колледже. Такое убеждение имеет право на существование в рамках коротких профессиональных программ?

С. Крайчинская:- Есть несколько важных отличий. Первое, наши программы ориентированы на практическое освоение навыков. Нам важно дать возможность человеку во время обучения попробовать будущую работу руками, как мы говорим, выполнить те задачи, те работы, которые дальше придется выполнять на будущем рабочем месте. Практическое обучение дает на выходе гарантированный профессиональный навык.

Второе отличие - мы все-таки обучаем очно. У нас очень ограничены дистанционные формы, только для некоторых компетенций Ворлдскиллс они доступны, приоритет в очном обучении, когда человек приходит в мастерскую, лабораторию, обучается в условиях, максимально приближенным к реальным.

И третье отличие - мы во всех программах измеряем результаты. Каждый человек, который прошел наше обучение, знает, что именно он получил, какой навык, какой у него результат и что ему дальше можно улучшать.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

КАМЕНЩИК, АГРОНОМ, ТЕСТИРОВЩИК ВИДЕОИГР

М. Баченина: - Светлана Брониславовна, у нас огромное количество регионов в стране. Если человек желает остаться у себя в регионе, он там и обучается с прицелом на то, что найдется для него рабочее место на его родине. Верно я вас понимаю?

С. Крайчинская: - Мы еще до старта программы по всем регионам проработали востребованные профессии, для того чтобы понимать, чему учить. Есть, конечно, универсальные профессии, которые востребованы во всех регионах. Это парикмахеры, повара, кондитеры, строительные профессии, много IT-профессий. Но есть регионы с особенностями экономики. Например, в Башкирии готовят пчеловодов. У нас есть блок аграрных компетенций – агрономы, ветеринары, зоотехники. Где-то это регионы с IT-профилем. Буквально в конце апреля мы открыли новую компетенцию, которая называется тестирование компьютерных игр, компетенция открыта в республике Мордовия. Уже в этом году там планируется подготовить более 100 таких специалистов, которые будут заниматься тестированием компьютерных игр.

М. Баченина: - 100 человек. Так много найдется рабочих мест для столь экзотической пока еще профессии?

С. Крайчинская: - Рабочих мест на самом деле больше, 400, другой вопрос – успеем ли мы подготовить до конца года. То есть в этом году 100 и далее будем продолжать готовить. Потому что, во-первых, работа тестировщиков может быть во многих случаях удаленной. А во-вторых, как выясняется, спрос на такую профессию растет. Индустрия компьютерных игр развивается, игр все больше. А для того, чтобы продукт был качественным, нужно его протестировать со знанием дела.

М. Баченина: - Чтобы больше узнать о программе, заходите на специальный сайт trud.worldskills.ru. Еще бы я хотела узнать в противовес этой экзотике, что-то такое приземленное, но очень сильно необходимое. Мне кажется, строительство, стройка...

С. Крайчинская: - Практически во всех регионах стройка на подъеме, нужны самые разные специалисты. Это и каменщики, которые работают с кирпичной кладкой (очень большой спрос). Это и сварщики, для строительства нужны геодезисты, потому что строятся дороги и другие объекты.

Сфера услуг - везде тоже есть спрос. Востребован медицинский и социальный уход. То есть нужен младший медицинский персонал. Таких специалистов требуется много. Ну, и практически всегда востребованы педагоги, дошкольные воспитатели. Очень популярная сейчас профессия – управление многоквартирным жилым домом. Специалистов не хватает. Мы открыли такую компетенцию, готовим тоже практически во всех регионах.

М. Баченина: - Расскажите, как к вам попасть на обучение?

С. Крайчинская:- В этой программе у нас организована единая запись через известный портал «Работа в России» или trudvsem.ru. Набираете «Работа в России» - попадаете на сайт. На первой странице висит большой баннер – «Содействие занятости». Нужно зайти по ссылке. Есть нюанс в этой программе – запись через портал госуслуг. То есть по ссылке вы проходите через портал госуслуг и дальше выбираете тот регион, в котором вы хотите работать. Это может быть и другой регион, не тот, в котором вы сейчас проживаете, но планируете туда перебраться. Дальше выбираете из того перечня программ, которые предлагаются, ту, которая вам интересна. Программы, которые организует WorldSkills, указано – WorldSkills, одно слово, которое позволяет наши программы увидеть. Как только выбрали программу, вы выбираете в том числе место обучения и направляете заявку. Дальше с вашей заявкой будет работать региональный оператор в вашем регионе, с вами свяжутся, скажут, куда приходить, что приносить, когда начинается обучение и т.д. Можно выбрать то, что интересно.

М. Баченина: - Сколько длится обучение?

С. Крайчинская: - Это программы достаточно оперативной поддержки, разной длительности, в среднем от месяца до трех.

ЭКЗАМЕН ПРИНИМАЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ

М. Баченина: - Вы сказали о предварительных договорах, которые заключают слушатели-студенты. В качестве доказательства (потому что у нас люди недоверчивые) послушаем руководителей учебных заведений и работодателей. Мы спросили о выпускниках Ворлдскиллс, пришедших работать. Рассказывает нам о них управляющий торгово-сервисного центра «Ефремовский» из города Владимира Александр Комиссаров.

А. Комиссаров: - Для работодателей плюс в том, что ребята уже соответствуют начальному уровню слесарей, механиков, жестянщиков (наше направление - это «жестянка»), они умеют достаточно хорошо варить, резать, пользоваться профессиональным инструментом. Когда такой человек приходит устраиваться на работу, его не нужно с нуля обучать, умеет работать на начальном уровне. Конечно, не в таких объемах, как опытные мастера, но такому человеку уже можно доверить работу, его не нужно уже обучать с нуля.

С. Крайчинская: - Важная особенность программ Ворлдскиллс – мы даем качественный навык. То есть ту базу, на которую дальше человек нарабатывает опыт и совершенствуется как профессионал. Но важен первый шаг, правильно научить работать, и дальше уже мастерство будет прирастать. Поэтому, конечно же, мы за короткие программы не можем сделать суперпрофессионала, именно в силу ограниченности времени, но хороший базовый профессиональный навык мы даем.

М. Баченина: - Предлагаю послушать еще одного работодателя. Рассказывает менеджер отдела по корпоративной культуре знаменитой IKEA Елена Парфенова.

Е. Парфенова: - Ворлдскиллс традиционно задает высокие стандарты обучения. У нас есть вакансии, на которых кандидату важно иметь специальный опыт и знания, которые можно получить как раз в программе «Содействие занятости», например, тем, кто хотел бы работать водителем погрузчика.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Бизнес IKEA активно развивается в области интернет-продаж, и сейчас для нас приоритетным стало логистическое направление. Это и сотрудники склада, и комплектовщики, и, конечно же, менеджерский состав. Наши рестораны IKEA тоже ждут новых сотрудников – поваров, работников ресторана. Мы надеемся, что выпускники программы «Содействие занятости» станут нашими сотрудниками и смогут применить полученные в программе знания на пользу себе и бизнесу.

С. Крайчинская: - С IKEA мы начали работать в этом году очень плотно во всех регионах, где присутствуют подразделения компании. Нам очень нравится, что у компании достаточно высокие требования к работникам. Наши стандарты подготовки и требования компании совпадают. Поэтому мы работаем по всему спектру профессий.

М. Баченина: - В чем преимущества обучения по программам Ворлдскиллс прокомментировала директор Рыльского социально-педагогического колледжа Ольга Ильина.

О. Ильина: - Преимущество в том, что проводится обучения на хорошо оборудованных площадках специально подготовленными людьми. Немаловажный фактор - обучение проводится только в очном формате, и каждый обучающийся, слушатель готовится к тому, что в конце он сдает выпускную работу, которая выглядит как демонстрационный экзамен,

Еще немаловажный фактор, что у нас очень тесная связь площадок мастерских с производителями. То есть мы работаем на прямой заказ. Обязательно следим за трудоустройством наших выпускников. Нам, например, очень удобно работать с Ворлдскиллс. Программы, по которым мы проводим обучение, заранее продумываются экспертным сообществом Академии Ворлдскиллс и выдаются нам как эталонные программы, в соответствии с которыми мы обучением. Я сама много где проходила обучение. Такого качества программы я еще не видела. Поэтому мы с Ворлдскиллс очень активно сотрудничаем.

С. Крайчинская: - Я хочу отдельно отметить, что Курская область у нас абсолютный лидер в обучении граждан. Почти 90% по плану этого года уже обучаются. Курская область просит у нас выделить дополнительную квоту, потому что желающих учиться много. Это на самом деле очень приятно, потому что, как мы понимаем, и жители региона хорошо информированы о программе, и образовательные организации уже понимают, по каким направлениям точно востребовано обучение. Мы надеемся на то, что в Курской области все заявки мы сможем удовлетворить и всех желающих обучить.

М. Баченина: - А теперь – кто принимает демонстрационный экзамен и насколько работодатели заинтересованы в людях, прошедших программу «Содействие занятости». Рассказывает директор Новгородского строительного колледжа (это город Великий Новгород) Ольга Халепо.

О. Халепо: - Экзамен принимают работодатели, то есть независимые эксперты. И они отбирают себе те кадры, которые подготовлены по этим стандартам. Хочу обратить внимание, что мы провели опрос. Работодатели заинтересованы в наших кадрах. Почему? Потому что они приходят и видят, на каком оборудовании у нас проходят подготовку специалисты. Это первое. Второе. Они участвуют в оценке. То есть им такое право дано. Третье. Если говорить о новой программе «Содействие занятости», если говорить про наш колледж, то сейчас заказ от работодателя превышает даже количество участников, желающих вступить в программу. Мы заключаем тройной договор с работодателем, который предусматривает, что этот гражданин 100% будет трудоустроен на рабочее место, к определенному работодателю, и работодатель также предъявляет к нему требования по знанию компетенций.

С. Крайчинская: - Буквально несколько дней назад мы были в Новгородской области, разговаривали с работодателями. Нам радостно, что все больше работодателей включается в демонстрационный экзамен, для того чтобы посмотреть на своих потенциальных работников непосредственно в процессе работы. Потому что демонстрационный экзамен – это и есть работа. И у нас сейчас практически во всех демонстрационных экзаменах участвуют работодатели как оценивающие эксперты, как те, кто может дать оценку со стороны отрасли, со стороны индустрии.

«ОБУЧЕНИЕ С ПОГРУЖЕНИЕМ»

М. Баченина: - Скажите, это ковид вынудил государство массово обучать граждан или это такая новая нормальность, когда человек, чтобы получить работу, должен быть готов получить новые профессиональные навыки в короткий срок?

С. Крайчинская: - Это мировой тренд. Все понимают, что учиться действительно приходится на протяжении всей жизни, что обучение не заканчивается в 20 с небольшим лет. Программа «Содействие занятости» - одна из таких возможностей получить либо современный профессиональный навык, которого ранее просто не было, поскольку он появился за последние годы. Либо повысить квалификацию по тому направлению, которое у тебя уже есть. Либо освоить профессию с нуля, что тоже очень важно, потому что многие не знают, что в любом возрасте вы можете пройти профессиональное обучение, освоить новую для себя профессию. Хорошая возможность перезагрузить карьеру или совершить новый шаг в карьере. Я думаю, что это направление будет развиваться и возможностей такого обучения будет все больше.

М. Баченина: - Что мне не дает покоя. Вы сказали раньше, что самое долгое обучение длится 3 месяца, а сейчас вы говорите фразу «обучение с нуля». Что же за волшебники должны обучать наших граждан, чтобы за три месяца освоить профессию с нуля?

С. Крайчинская: - Обучение может быть разным и удобным. Очень важно, что это действительно обучение с погружением. Базовая программа – это 144 часа: 3-4 недели ежедневного 8-часового обучения. Но что значит с погружением? Что вы действительно все это время не просто слушаете о чем-то, а действительно отрабатываете практический навык. Если вы повар, то вы готовите блюда, если вы строитель, то вы занимаетесь, например, кирпичной кладкой, если вы сварщик, то варите шов, если вы специалист по IT, то вы разрабатываете какую-то программу. То есть это действительно практическое обучение. У нас более 70% времени уходит на практику. За это время человек действительно осваивает базовый навык. Он не становится супермастером, но он осваивает правильные навыки. У нас очень небольшие группы для обучения – есть группы 5-10 человек. То есть это практически индивидуальное обучение, которое позволяет каждому, кто обучается, попрактиковаться в достаточной мере, чтобы навык был сформирован.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

М. Баченина: - Самозанятые – в вашем случае это не курьеры, не таксисты, даже не риэлторы. А кто это? И какова перспектива этой категории в будущем на рынке труда?

С. Крайчинская: - Для начала скажу, что самозанятым можно быть и имея рабочее место. То есть ничто не мешает параллельно со своей основной работой вести самостоятельную профессиональную деятельность, оформить такой статус. Самозанятость – это специальный налоговый режим, очень, кстати, комфортный. Потому что есть прекрасное приложение «Мой налог». То есть ты можешь зарабатывать и очень оперативно работать в этой системе. Это действительно очень комфортно.

Для чего эта форма введена? Вообще-то она в мире существует давно. Позволяет человеку действительно предлагать свои услуги или товары, которые он производит, на рынок и быть таким микропредпринимателем. Есть статус индивидуального предпринимателя. Самозанятый – это такой микропредприниматель, который занимается тем, что ему нравится, и еще на этом зарабатывает.

Первыми самозанятыми стали таксисты и те, кто сдает квартиры в аренду, это была первая волна, но сейчас мы со своими слушателями формируем это направление самозанятости на основе того профессионального навыка, который они получили. То есть самозанятым может быть сварщик, строитель, специалист в сфере услуг, няня, сиделка. Это всё различные формы самозанятости, самостоятельной профессиональной деятельности.

М. Баченина: - Репетитор.

С. Крайчинская: - Да, и репетитор. Здесь есть два момента, которых не хватает. Первое – умение продвигать свои услуги, предлагать себя клиенту. И второе – то, что касается финансовых вопросов, правильное ведение учета и прочее. Это те нюансы, которые мы рассказываем внутри наших программ тем, кто хочет быть самозанятым.

М. Баченина: - То есть вы еще объясняете, как в этих перипетиях не запутаться, как все верно оформить, то есть помогаете принять решение и научиться это делать? Потому что рутинная, эта бумажная работа (хотя она сейчас вся в электронном виде) отпугивает сразу же.

С. Крайчинская: - На самом деле все несложно.

М. Баченина: - Правильно ли я поняла, что человек может переехать в другой регион и получить с вашей помощью профессию, востребованную именно в новом регионе?

С. Крайчинская: - Абсолютно. Так называемая трудовая мобильность и миграция – одна из целей проекта. Когда люди по жизненным обстоятельствам либо в связи с каким-то иным фактором хотят переехать, в том числе в поисках работы, самый простой способ – посмотреть, какие направления предлагаются в этом регионе, куда вы собираетесь. Это очень хороший способ сориентироваться, какие профессии, по каким направлениям вы можете там трудоустроены.

М. Баченина: - Еще раз подчеркиваю, этот проект – отличная возможность получить профессию, учиться в любом возрасте, а главное, получить работу. Чтобы больше узнать о программе, заходите на сайт –trud.worldskills.ru. У нас в гостях была заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии Ворлдскиллс Россия АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Светлана Брониславовна Крайчинская.