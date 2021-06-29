«Единая Россия» заявила о создании единого волонтерского штаба для оказания помощи во время третьей волны пандемии

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак

В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба. В него вошли уже существующие добровольческие объединения по всей стране – волонтеры-единороссы, представители Общественного Народного Фронта, всероссийских движений «Мы вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-Медики» и многих других.

Главная цель объединенного штаба – помогать врачам, нагрузка на которых существенно выросла во время пандемии коронавируса, а также всем людям, нуждающимся в поддержке. Координировать работу объединенного волонтерского штаба будет «Молодая Гвардия Единой России». Об этом 29 июня сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

- Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу.Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан, - подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии поручил «Молодой Гвардии Единой России» определить ключевые направления работы добровольцев и направить на них основные ресурсы. Участники объединенного штаба займутся автоволонтерством, распределением потоков пациентов в приемных покоях больниц и в поликлиниках, будут дежурить на телефонных «горячих линиях», а также оказывать медикам другую посильную помощь.

По словам главврача городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, поддержка добровольцев - «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом». Денис Проценко предупредил, что волна заболеваемости растет, и в этой ситуации необходимо мобилизовать все силы.

- Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу прибегнуть, - отметил главврач больницы в Коммунарке.

Денис Проценко отдельно поблагодарил участников движения «Волонтеры-медики»: они включились в работу с самого начала пандемии COVID-19 и работали бок о бок с врачами в самые тяжелые дни. Представители движения не прекращали свою помощь ни на сутки, и сейчас вновь готовы включиться в работу.

Глава движения «Волонтеры-медики» Ольга Кобелева считает, что создание единого волонтерского штаба скоординирует действия добровольцев и сделает их усилия более эффективными. Она отметила, что во время пандемии медицинским учреждениям по всей стране помогали (и продолжают это делать и теперь) более 20 тысяч волонтеров-медиков. Сейчас объявлен новый набор добровольцев: рост заболеваемости потребует дополнительных сил.

- Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем, - рассказала Ольга Кобелева. - Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров.

Инициативу по созданию единого добровольческого центра поддержали и участники движения «Волонтеры Победы». Его руководитель Ольга Амельченкова считает, что сейчас важно не только определить ключевые направления помощи, но и сделать для людей доступ к ней максимально простым. Комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова сообщила, что к волонтерской работе подключатся «Российские студенческие отряды».

Помощью медикам займутся добровольцы, которые сейчас трудятся в проектах организации в регионах. Создание единого центра помощи поддержали и участники движения «Мы Вместе», Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Напомним, партия «Единая Россия» включилась в волонтерское движение с первых дней пандемии коронавируса. Первый добровольческий штаб единороссы открыли в Калуге в марте 2020 года. Затем в течение месяца волонтерские центры «Единой России» появились во всех регионах страны. Они объединили более ста тысяч активистов: студентов, волонтеров пожилого возраста, общественников, предпринимателей и других неравнодушных граждан.

За месяцы самоизоляции добровольцы оказали поддержку сотням тысяч людей, остававшихся дома, а также врачам и медсестрам. Волонтерские штабы «Единой России» передали в больницы по всей стране 200 легковых автомобилей (на них врачи теперь ездят на вызовы к пациентам), реанимобили, защитные костюмы для медперсонала, средства индивидуальной защиты для населения.

Большую популярность получило автоволонтерство: активисты-единороссы на личных машинах развозили продукты и предметы первой необходимости пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Волонтеры на колесах, объединившись с бизнесом, обеспечивали медиков горячим питанием и продуктовыми наборами.