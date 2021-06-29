Лучшие фитнес-клубы – в одном приложении от МТС

МТС представила новое мобильное приложение GOGYM, которое позволяет посещать фитнес-клубы и студии, оплачивая тренировки поминутно, разово или как групповое занятие.

К сервису подключены уже более 130 фитнес-клубов в Москве и Московской области. В числе партнёров сервиса – популярные сети фитнес-клубов World Class, X-Fit, Alex Fitness, DDX и другие. Как и владельцам клубных карт и постоянных абонементов, пользователям GOGYM, даже при разовом посещении, доступны все возможности клуба, включая зоны СПА и бассейны.

Кроме занятий в тренажёрном зале, пользователи могут найти в приложении групповые занятия в спортивных студиях по различным направлениям – от йоги и танцев до кроссфита.

Стоимость посещения, в зависимости от клуба, начинается от трёх рублей за минуту или от 1000 рублей за день занятий, а групповые тренировки – от 400 рублей.

Для начала тренировки на ресепшене фитнес-клуба нужно отсканировать QR-код, и сделать то же самое при выходе, оплатив тренировку прямо в приложении.

Приложение доступно в AppStore и Google Play. Новые пользователи могут воспользоваться скидкой 15% на первые 3 тренировки по промокоду GOGYM15.

Также пользователи могут посещать фитнес-клубы сети Alex Fitness ещё в 20 российских городах, включая Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Пермь и Воронеж.