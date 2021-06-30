Анекдоты: Ты не нищий, просто отрицательно богатый

В Одессе:
- Простите, я потерял сынишку в вашем торговом центре. Можно я сделаю объявление по радио?
- Конечно.
Наклоняется к микрофону:
- Соломон, прощай, мелкий паршивец!
* * *
Сколковские ученые испытали сверхзвуковой бумеранг.
Они и моргнуть не успели…
* * *
Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке.
Сразу стали искать ей нормального парня.
* * *
- Где ты была?! Я все оргии обзвонил!
* * *
Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения. Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали это со своей комнаты.
* * *
Обожаю этот момент, когда коронавирус на несколько минут перестает быть заразным, чтобы ты снял маску и поел в кафе.
* * *
Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит!»
* * *
Приехав из Казахстана в Россию и устроившись на работу шеф-поваром, Алихан долго не мог понять, почему в плов вместо баранины нужно класть рыбу и потом скатывать это все в ролики.
* * *
- Вовочка, зачем ты сжег дневник с твоими двойками и моими замечаниями для родителей?
- А зачем вы меня обманули? Марьванна, вы на прошлом уроке сами сказали, что рукописи не горят!