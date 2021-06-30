Анекдоты: Ты не нищий, просто отрицательно богатый

В Одессе:

- Простите, я потерял сынишку в вашем торговом центре. Можно я сделаю объявление по радио?

- Конечно.

Наклоняется к микрофону:

- Соломон, прощай, мелкий паршивец!

* * *

Сколковские ученые испытали сверхзвуковой бумеранг.

Они и моргнуть не успели…

* * *

Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке.

Сразу стали искать ей нормального парня.

* * *

- Где ты была?! Я все оргии обзвонил!

* * *

Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения. Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали это со своей комнаты.

* * *

Обожаю этот момент, когда коронавирус на несколько минут перестает быть заразным, чтобы ты снял маску и поел в кафе.

* * *

Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит!»

* * *

Приехав из Казахстана в Россию и устроившись на работу шеф-поваром, Алихан долго не мог понять, почему в плов вместо баранины нужно класть рыбу и потом скатывать это все в ролики.

* * *

- Вовочка, зачем ты сжег дневник с твоими двойками и моими замечаниями для родителей?

- А зачем вы меня обманули? Марьванна, вы на прошлом уроке сами сказали, что рукописи не горят!