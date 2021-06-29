Посвященный музею «Кижи» VR-фильм стал победителем 24-го Шанхайского международного кинофестиваля

Алла Манилова. Фото предоставлено министерством культуры

29 июня 2021 года в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля проходят проектно-аналитические и презентационные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», на которых обсуждаются механизмы продвижения музеев Центрального федерального округа.

Справочно. Проект «Музейные маршруты России» направлен на развитие и продвижение музеев России. В течение этого года цикл мероприятий реализуется в ключевых городах пяти федеральных округов России: Санкт-Петербурге, Пскове, Калуге, Туле, Смоленске, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске и в Республике Карелия.

Фото предоставлено министерством культуры

Стас-секретарь – заместитель Министра культура Российской Федерации Алла Манилова подчеркнула, что Тулу можно назвать третьей музейной столицей России, которая уступает только Санкт-Петербургу и Москве.

В мероприятиях участвовали руководители федеральных музеев, которые поделились с коллегами своим опытом успешного продвижения учреждения. Среди них генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, директор Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова и другие представители культурно-туристских институций.

«VR-фильм о музее «Кижи», снятый в 2020 году с нашим партнером Airpano, стал победителем XXI Международного кинофестиваля в Шанхае в 2021 году. Это тоже наша гордость», – рассказала Елена Богданова.

В свою очередь Алла Манилова обратила внимание, что крайне важно уметь делать правильные мотивационные и информационные ролики, и «Кижи» – один из первых, кто это понял и успешно создал такие материалы.

Фото предоставлено министерством культуры

Также в рамках мероприятий «Музейных маршрутов» были подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Российской Федерации и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Музеем Победы и Музеем обороны Тулы, Третьяковской галерей и Тульским музейным объединением.

На территории ЦФО находится 426 музеев, в том числе 40 федеральных. Общий объем музейного фонда – около 30 т. единиц хранения. Музеи ЦФО участвуют в крупнейших культурно-исторических и туристических маршрутах: «Россия – Родина космонавтики», «Императорский маршрут», «Литературные маршруты», «Ратные поля России» «Военно-исторические маршруты», «Русские усадьбы»