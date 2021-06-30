Что бы вы спросили у Путина? Звезды и общественники назвали свои вопросы президенту

А что спросили бы вы? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ, первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству:

- У меня один вопрос: когда будет проведена полноценная индексация пенсий работающим пенсионерам? Нерешенность этого вопроса вызывает сильнейшее напряжение в обществе.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- Моей мечтой всю жизнь было служить во МХАТе. Спросил бы президента: «А можно?» И, если б он позволил, я пошел бы работать в этот театр.

Михаил ЧЕРНЫШ, социолог, член-корреспондент РАН:

- Меня больше интересуют проблемы, связанные прежде всего с функционированием социального государства. Каким образом мы можем снизить расслоение в обществе?

Владимир УРАЖЕВСКИЙ, глава Международного кинологического союза:

- У меня есть сто вопросов и сто пожеланий. Но в первую очередь я бы спросил, почему ежегодно 20 млрд рублей выделяют на бездомных собак, но проблема не решается? Почему нет пропаганды культурного отношения к животным?

Сергей АФАНАСЬЕВ, предприниматель:

- Спросил бы: когда наконец отстанут от малого бизнеса? Дайте людям просто работать, берите разумные налоги, но не мешайте проверками и кормлением чиновников. Свободная «экономика снизу» сама поднимет государство.

Вопрос дня: Что бы вы спросили у Путина? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Считаю проблему безопасности номером один. Поэтому спросил бы, способна ли Россия обеспечить безопасность своих граждан, особенно когда начались натовские маневры в Черном море.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Я бы Путина спросил, не жалеет ли он, что детская песня, которая была в СССР, растворилась. У меня в портфеле лежит сотня песен - они никому не нужны.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Вот я отучился первый год на биохимика, а через пять лет я найду работу по специальности в России?

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