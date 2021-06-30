Что бы вы спросили у Путина? Звезды и общественники назвали свои вопросы президенту

А что спросили бы вы?
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ, первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству:
- У меня один вопрос: когда будет проведена полноценная индексация пенсий работающим пенсионерам? Нерешенность этого вопроса вызывает сильнейшее напряжение в обществе.
Владимир ВИНОКУР, народный артист России:
- Моей мечтой всю жизнь было служить во МХАТе. Спросил бы президента: «А можно?» И, если б он позволил, я пошел бы работать в этот театр.
Михаил ЧЕРНЫШ, социолог, член-корреспондент РАН:
- Меня больше интересуют проблемы, связанные прежде всего с функционированием социального государства. Каким образом мы можем снизить расслоение в обществе?
Владимир УРАЖЕВСКИЙ, глава Международного кинологического союза:
- У меня есть сто вопросов и сто пожеланий. Но в первую очередь я бы спросил, почему ежегодно 20 млрд рублей выделяют на бездомных собак, но проблема не решается? Почему нет пропаганды культурного отношения к животным?
Сергей АФАНАСЬЕВ, предприниматель:
- Спросил бы: когда наконец отстанут от малого бизнеса? Дайте людям просто работать, берите разумные налоги, но не мешайте проверками и кормлением чиновников. Свободная «экономика снизу» сама поднимет государство.
Вопрос дня: Что бы вы спросили у Путина?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:
- Считаю проблему безопасности номером один. Поэтому спросил бы, способна ли Россия обеспечить безопасность своих граждан, особенно когда начались натовские маневры в Черном море.
Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Я бы Путина спросил, не жалеет ли он, что детская песня, которая была в СССР, растворилась. У меня в портфеле лежит сотня песен - они никому не нужны.
Даниил, читатель сайта KP.RU:
- Вот я отучился первый год на биохимика, а через пять лет я найду работу по специальности в России?
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