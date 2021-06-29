«Иванушка» Кирилл Туриченко о съемках в шоу «Фактор страха»: «Как минимум, на шикарные похороны мне теперь хватит!»

Среди участников - звезда недавней «Маски» и солист «Иванушек» Кирилл Туриченко Фото: НТВ

Осенью на телеканале НТВ премьера шоу «Фактор страха», где участники будут проходить экстремальные испытания. Съёмки стартовали при 35-градусной жаре в Тульском каньоне. Среди участников - звезда недавней «Маски» и солист «Иванушек» Кирилл Туриченко.

- Я думал, что тут будут всякие гадости: крысы, аквариумы со змеями. Но Бог миловал, из всех гадостей мне достались только куры, которые оставили неизгладимый след на моем теле, - смеётся в разговоре с kp.ru Туриченко. - Нас приковали к земле, обмазали медом (на 35-градусной жаре), обсыпали пшеном. Потом выпустили кур. Они клевали нас, царапали, гадили на лицо. Это не экстремальное испытание, просто отвратительное.

На съёмках «Иванушка» был в чёрном костюме: футболка, шорты и легинсы.

- Как вы вообще выжили в этих лосинах, жара же дикая?

- Жарко так, вы просто не понимаете, - вздыхает Кирилл. - Я вам рассказываю, но уже киплю. Ещё не взвешивался, но думаю килограммчика полтора на такой жаре точно ушло. Мы тут на диетке, на орешках, на водичке.

По словам певца, он спокойно согласился на участие в проекте, поскольку жизнь его застрахована.

- Я давно застраховал свою жизнь, поэтому, если крякнусь, то близкие получат деньги, - признаётся Туриченко. - Там, чем больше вкладываешь, тем больше потом получат родные. Поэтому все заинтересованы, чтобы я жил дольше. Если бы сегодня на испытании что-то пошло не так, как минимум, на шикарные похороны мне хватит.

Самое удивительное, что рулит экстремальным проектом красотка Юлия Сумачева, генеральный продюсер "ВайТ Медиа".

На съёмочную площадку она приезжает, как на модное дефиле - лёгкие брюки от Луи Вуиттон дополняют изысканные украшения этого же бренда.

Эпичная картина - на фоне Тульского Каньона эффектная блондинка рассказывает о том, как ее команде пришлось нанимать специалистов, которые выращивали для испытаний кузнечиков, всякие мерзкие личинки.

- У нас как-то возникла проблема, когда партия мух не вылупились в срок. Долго придумывали аналог, чтобы это было не менее отвратительно, - улыбается Сумачева. -Звезды, с которыми я лично знакома, накануне съемок обрывали мне телефон с вопросами, что же их ждет. Бледанс меня целую неделю пытала, мол, она ночами не спит, не понимает, к чему готовиться. Я ее успокаивала, ведь всегда можно остановить испытание.

Ведущим «Фактора страха» стал ещё один выпускник «Маски» - Анатолий Цой. По словам певца, он по жизни всегда был экстремалом, поэтому с лёгкостью согласился войти в команду нового шоу.