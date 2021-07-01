Советский ученый 55 дней прожил на необитаемых островах, которых теперь не существует

В 1974 году Паулюс Нормантас пережил самое опасное приключение в своей жизни и прославился на весь Советский Союз. Фото: Shutterstock

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Могут ли быть робинзоны в Средней Азии? Могут! Точнее, могли быть, пока Аральское море не превратилось в высохшую лужу...

В 1974 году доцент Вильнюсского университета Паулюс Нормантас отправился на парусной надувной лодке бороздить Арал. Человек был опытный, крепкий, спортивный. Ничто не предвещало, как говорится…

Но именно там Нормантас пережил самое опасное приключение в своей жизни. И прославился на весь Советский Союз.

Белеет парус одинокий...

На таком самодельном паруснике путешественник отправился на штурм Аральского моря. Фото: wikimedia.org

Итак, по пути от устья Амударьи до острова Тайлакджеген, самого крупного и единственного обитаемого в Акпеткинском архипелаге, Паулюс сделал остановку, которая и стала началом его испытаний. 25 марта он пристал к крохотному безымянному участку суши, дабы передохнуть и размяться после долгого перехода.

Лодку вытащил на берег, взял с собой подводное ружье, небольшой баул с вещами и отправился на разведку.

Когда Нормантас вернулся на берег, то увидел вдали парус. Сначала расстроился: ну надо же, и сюда добрались туристы! А затем пришел в ужас, осознав, что лодка его, родная. Налетевшая волна унесла ее прочь.

Профессиональный пловец бросился в воду и мигом из нее выскочил: плыть при температуре +5 градусов - верная смерть.

Так он и смотрел, как уплывает его парусник, а в нем запас пищи на три недели, теплый спальный мешок, все рыболовные и кухонные принадлежности.

Эх, если бы путешественник догадался выполнить главное правило всех сплавов: выходишь из лодки даже на несколько минут - крепко привязывай ее. Но ошибка была совершена. И, к чести Нормантаса, это была его единственная ошибка. Далее вся его история - классика практического выживания, которую можно и нужно изучать.

Был готов и стол и дом...

Паулюс Нормантас - супергерой, существовавший в реальности. Фото: wikimedia.org

Что делать, если ты оказался в такой же ситуации? С чего начинать борьбу за жизнь? Перво-наперво - успокоиться. Достигается это двумя способами - или как можно скорее начать совершать привычные действия (заготовить дрова, разжечь костер, отдраить котелок и т. п.), или... попить воды. Дело в том, что у человека гортань и глотка расположены очень близко, потому нервные центры, управляющие дыханием и глотанием, скоординированы. То есть серия глотков рефлекторно снижает высокую активность дыхания, которая наблюдается при стрессе. Чем больше пьешь, тем все более ритмичными становятся вдохи-выдохи, человек успокаивается, снова обретая возможность ясно размышлять.

Это и были первые шаги нового робинзона - интуитивные, но абсолютно правильные. Паулюс нашел на берегу ржавую консервную банку, отдраил ее песком и заварил чай. Успокоился, согрелся.

Второй шаг - раскрыл баул, осмотрел свой набор выживания (см. «Конкретно»), убрал все съестное подальше - на черный день.

Третий шаг - занялся возведением убежища. Сначала была тростниковая юрта, продуваемая всеми ветрами. Потом более удачная глиняная хижина, больше похожая на конуру, но зато теплая!

Четвертый шаг - добыча еды. Самодельная удочка не оправдала надежд - большие рыбы утащили все крючки. Зато подводная охота оказалась настолько успешной, что навсегда решила вопрос с питанием (сазаны водились у берега о-го-го какие). Но для этого очень важным был успех в пятом шаге.

Закаляйся, если хочешь быть живым...

Пятый шаг - это приучение организма к холодной воде. В нее нужно было лезть, не только чтобы настрелять рыбы на обед, но и ради спасения.

«В середине мая вода потеплеет, и я смогу проплыть до берега этапами - от острова к острову, - писал в воспоминаниях советский робинзон. - По карте определяю, что этапов будет шестнадцать - от пятисот метров до трех с половиной километров каждый. Принимаю решение: сегодня же начать тренировки и закаливание».

Паулюс, как истинный ученый, установил жесткий график, которого фанатично придерживался. С утра пробегал три километра по берегу вокруг острова. После зарядки, натянув ласты, плавал и охотился с подводным ружьем, пока хватало сил и воли. Вернувшись, растирался полотенцем и энергично пробегал еще километр...

Расстояние купаний и ныряний увеличивал в арифметической прогрессии, начав с тридцати метров...

Карта. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Архипелаг, good luck!

Тренировки завершились раньше, чем ожидалось. В один из апрельских заплывов остров загорелся - ветер разнес угольки от костра, старый тростник вспыхнул порохом. Делать на выжженной земле было больше нечего - пришлось переселяться досрочно.

Ближайший остров - Беличий находился в семиста метрах. Сложив поклажу и добытую рыбу на плотик, Паулюс вошел в восьмиградусную воду.

«Сначала перестаю чувствовать ноги. Они деревенеют, - вспоминал этот путь доцент. - Все мелкие мускулы застыли, сосуды сжались. Холод ледяной рукой хватает за горло. Я задыхаюсь… Но страх, как и злость, повышает содержание адреналина... Как только я испугался, от сонливости не осталось и следа... Нахожу оказавшийся в стороне плотик и плыву дальше. Коченею все больше, но появляется уверенность, что не пропаду и на этот раз...»

Не пропал... На Беличьем ученый охотился и закалялся до 9 мая, пока вода не прогрелась до терпимых +15. И тогда герой снова поплыл к свободе.

Оставшийся путь через полтора десятка островов он преодолел за девять дней. 18 мая Паулюс Нормантас наконец ступил на Большую землю, а еще через пару дней встретил чабанов... Он выжил...

P.S. Сейчас подобное приключение невозможно. Арал так обмелел, что архипелаг превратился в часть пустыни. Весь путь Нормантаса можно проделать пешком посуху и без особого риска для жизни...

КОНКРЕТНО

С чем выживал Нормантас

подводное ружье

2 гарпуна с 4 наконечниками

ласты «Дельфин»

маска с трубкой

большой охотничий нож

перочинный ножик

2 крючка

часы

увеличительное стекло

мыло

иголки с нитками

8 коробков спичек

полбуханки хлеба

15 граммов чаю

22 кусочка сахара

5 луковиц

2 зубчика чеснока

роман Джеймса Олдриджа «Морской орел» на английском

несколько газет

резиновый мешочек

с документами и деньгами

блокнот, карандаш, карта

одежда, в чем был: куртка, рубашка, майка, брюки, носки, ботинки, исподнее

пустая консервная банка.