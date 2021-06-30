Распахнем «Окно в природу» вместе! Начинается прием заявок на конкурс среди журналистов и блогеров

Василия Михайловича уже семь лет нет с нами, а дело его живет.

С момента рождения первого конкурса «Транснефти» и «КП» в редакцию «Комсомолки» поступило свыше полутора тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и фотографий от журналистов российских СМИ и блогеров. И в каждой из этих работ чувствовалась любовь к родной земле, к природе родного края, неподдельный интерес к теме.

И вот увлекательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в пятый раз. Почему этот юбилейный конкурс особенный? Потому что, во-первых, продолжает дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России. А во-вторых, позволяет открыть новые имена талантливых журналистов, блогеров и писателей, с любовью рассказывающих о русской природе всеми возможными способами: как литературными, так и визуальными. Таких самородков очень ценил и сам Василий Михайлович.

В разные годы на призыв сохранить добрую память о легендарном журналисте откликались во многих уголках страны - от Курильских островов до Мурманска. И с каждым разом жюри из ведущих журналистов и редакторов «Комсомолки», а также представителей «Транснефти» все сложнее выбирать публикации в шорт-лист премии.

Если вы умеете ловить подобные сюжеты, милости просим на конкурс! Фото: Василий ПЕСКОВ

Среди полутора тысяч присланных работ были рассказы о животных, птицах и рыбах, растениях, природных явлениях, путешествиях и экспедициях. У огромного разнообразия нашлось лишь одно общее свойство: уникальный талант всех наших участников - редкое умение видеть и чувствовать окружающий мир. Совсем как учил Василий Михайлович Песков.

Итак, V Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым!

География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ, а также в блогах в период с марта 2020 года по 5 июля 2021 года и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ею прониклись читатели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Конечно же, мастерство Пескова превзойти невозможно. Но хотя бы дотронуться до того творчества, чем он занимался, - это уже достойно. Песков очень трогательно, очень трепетно писал о природе, это и побудило меня делать то же самое».

V Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым! Фото: Василий ПЕСКОВ

Светлана МАКАРЕНКО, призер II конкурса «Окно в природу».

СКАЗАНО!

«Василий Михайлович Песков - человек, который открыл «Окно в природу» для миллионов жителей Советского Союза и был прекрасным ведущим телепередачи «В мире животных» в 70-е годы минувшего века. По примеру «Комсомольской правды» с легкой руки Василия Михайловича «Окно в природу» открывали многие региональные и районные издания, причем эти публикации активно читались и обсуждались. Пожилые люди нашей страны хорошо помнят его, но, к сожалению, этого нельзя сказать о молодежи. Поэтому очень важно, что «Комсомольская правда» и «Транснефть» поддерживают память о замечательном журналисте, проводя конкурс его имени среди людей, пишущих о природе.

Надо помнить, что Василий Михайлович был не просто ценителем и знатоком природы нашей Родины, он глубоко переживал за нее, боролся с равнодушием чиновников, обличал браконьеров, по мере сил противостоял деградации заповедников. Для нас, пишущих о природе, Василий Михайлович - высокий авторитет, на который вместе с классиками русской экологии можно опереться в деле сохранения природы».

Василий КОЛБИН, призер IV конкурса «Окно в природу».

Работы принимаются до 5 августа 2021 года в электронном виде по адресу media@phkp.ru