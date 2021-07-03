Михаил Галустян: Все вокруг высокие и красивые, а я - смешной!

Михаил Галустян написал книгу о себе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда проекта «Наша Раша» Михаил Галустян написал книгу о себе «Знак отличия. История смешного мальчика», фрагменты из которой публикуем с разрешения издательства «Эксмо».

«Меня зовут Ншан. Имя это, произошедшее от персидского Нишан и с годами ассимилировавшее в созвучное по фонетике русское Миша, означает «знамение, знак свыше, метка». Сколько помню себя, я всегда рос с убеждением, что я - особенный человек. Смотрел на себя в зеркало и понимал: «Парень! Ну ты явно не похож на всех остальных! Ты же кардинально от всех отличаешься». В детстве все вокруг меня были высокие, красивые, а я - смешной, но я не обижался на судьбу, а сделал свою особенность преимуществом.

В детстве я воображал, что буду пластическим хирургом, но эти мечты разбились о гранит науки. Я понял, что нужно фармакологию досконально изучить, а я ее вообще не знаю и не хочу знать. Пришлось честно признаться себе, что крутой пластический хирург из меня не получится. Я очень любил медицинскую практику (поступил в медучилище), классно делал уколы, накладывал гипс. Я даже роды однажды принял, хотя, признаюсь, это было душераздирающее зрелище.

Жена сделала предложение

Жена Виктория родила шоумену двух дочек. Фото: instagram.com/victoriagalustyan

Долгое время я сознательно ни с кем не встречался, был сосредоточен на карьере. А когда задумался о серьезных отношениях, появилась Виктория, моя жена, моя первая настоящая любовь. Определяющим моментом в наших отношениях стал приезд Вики ко мне домой, когда я лежал с переломами после автомобильной аварии. Виктория привезла сладости, плюшевую игрушку, окружила меня заботой, и это было очень трогательно.

Наша с Викторией свадьба состоялась в 2007 году. Дата регистрации брака - 07.07.07. Ее выбрала Виктория. Просто однажды вечером подошла ко мне и сказала: «Вот такая дата есть. Будешь жениться?» Я ответил: «А у меня есть выбор?» «Нет», - усмехнулась она. «Ну давай».

Наши друзья и родственники до сих пор шутят, что, по сути, Вика сделала мне предложение.

Когда Вика родила первую дочку, я не присутствовал рядом, а находился на съемках в Монако. Думаю, присутствие на родах - это лишь частности, важно само событие, когда на свет появляется продолжение тебя, когда ты обретаешь новое качество - становишься отцом. И сейчас, когда я прихожу домой и меня обнимают дочки и жена, я чувствую себя королем Вселенной. Характеры дочек Элины и Эстеллы - абсолютный коктейль из наших с Викторией черт характера. Детей мы не воспитываем, а своим примером показываем, какими надо быть. Всем известно, что воспитывай - не воспитывай, а ребенок все равно будет смотреть на старших и делать свои выводы.

Часто Элина и Эстелла спрашивают меня: «Папа, почему ты все время работаешь?» И я честно рассказываю: «Я много работаю для того, чтобы вы могли поехать на отдых, чтобы в школу ездили не на маршрутке, а на машине, чтобы купить вам игрушки, о которых вы мечтаете». И дочки с детской непосредственностью отвечают: «Конечно, папа. Иди, иди, работай». Дома я нахожусь очень редко и в основном, чтобы переночевать.

«Новость о том, что я умер»

Каждое лето, когда журналистам нужно чем-то заполнять новостную ленту, я получаю известия о том, что я умер. Сразу звонят друзья, близкие, волнуются. Долго мусолили тему, почему я не даю жене работать. Многие путают работу с трудом. Я считаю, что человек должен трудиться, труд облагораживает, но значение слова «работа» не равняется значению слова «труд». Мне не хотелось, чтобы моя жена работала на какого-то дядю, приходила в офис и выслушивала там замечания: «Почему ты договор не заключила? Где мои отчеты?», а потом в плохом настроении возвращалась домой. Для чего это делать, ради денег? Деньги я зарабатываю. Все годы моя жена не переставала трудиться во благо семьи, а также участвовала в разных благотворительных проектах.

Еще моей жене периодически присылают в Инстаграме гадости: «Твой муж меня любит, а тебя он ненавидит!» Хорошо, что у Виктории правильное отношение к подобным комментариям и она понимает, что это - вброс, и человек, который такое пишет, нацелен на разрушение и хочет навредить семье, расшатать людей эмоционально.

В шоу-бизнес Михаил пришел из КВН - он играл за команду «Утомленные солнцем». Фото: YouTube

«Наша Раша»

В 2006 году я приехал покорять Москву, и столица сдалась без боя, меня сразу пригласили на ТВ. Предполагался адаптированный формат английской передачи Little Britain, в которой тоже снимались два комика. Но в итоге адаптация оказалась совсем не адаптацией, поскольку мы создали образы, отражающие социальные пласты российского менталитета, понятные только нашему зрителю. Образы гостей из Средней Азии предложил Гарик Мартиросян, потому что столкнулся с такими чудаками в реальности - они делали ему ремонт в квартире. По завершении ремонта, когда Гарик приехал принимать работу, он обнаружил занятную композицию - одна часть подоконника выпирала, а вторая была вровень со стеной. «Миша, ну реально у меня работали эти два гастарбайтера, - рассказывал Гарик, - и я их спрашивал: «Так как должно быть, вровень?» Те отвечали: «Да-да, вровень!» - «Или выпирать?» - «Да, выпирать, да!». Гарик понял, что столкнулся с непреодолимым непониманием, горе-строителей он отпустил восвояси, но решил, что этой истории нужно подарить вторую жизнь на экране. Куда я только не ходил на поиски образов! И на рынок, и в банке сидел, накинув капюшон на голову. Банк - не только учреждение, где хранятся денежные купюры, это еще и место, где человеческие эмоции проявляются по максимуму. В случае с Бородой, бомжом с Рублевки, - его прототипом был реальный бомж из Сочи, по-моему, его звали Рональдо, он ходил и повторял: «Гаражи-виражи». Я запомнил его, и Борода стал образом, который просто поселился внутри меня, ожидая своего «выхода» к зрителю.

Образ Равшана из «Нашей Раши» придумал друг Галустяна Гарик Мартиросян во время ремонта. Фото: Кадр из фильма

КСТАТИ

«Птичка нагадила - к деньгам»

Если меня спрашивают, обращаю ли я внимание на знаки, то я всегда отвечаю: «Да, обращаю, особенно на дорожные! Особенно если я за рулем! Иначе поездка может обойтись слишком дорого». Суеверия - плод фантазии головного мозга. Несмотря на это, примета «нагадила птичка - к деньгам» у меня сработала четко. Помню, очень давно, в 1999 году, известные кавээнщики приехали в Сочи и выступали прямо на вокзале. И нас, молодую команду, тоже пригласили выступить. Я стоял на улице, где было полно голубей, ждал своего выхода, и тут один пернатый разукрасил своим внутренним содержимым мне всю майку. Майка черная, птичий «сюрприз» на ней был очень заметен, и единственным выходом было вывернуть ее наизнанку, что я и сделал. Так и выступал - весь в птичьем помете. Я не мог не выйти и подвести команду! Но, видимо, это была какая-то проверка на прочность от Вселенной. Как понеслось потом! 2000 год - карьера в гору, известность, популярность, гастроли, деньги! И я подумал: «А ведь как совпала примета! Найти бы теперь этого голубя, поблагодарить за его дары!»