Пандемийную волну остановим только вместе

Комментарий к прошедшему событию «Комсомольской правде» дал председатель «Российского Красного креста» Павел Савчук. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве прошло селекторное совещание волонтерских и молодежных общественных объединений и представителей ЕР. Главная цель его – активизировать, а где-то и развернуть заново противоандемийную работу.

Причина - на медиков снова серьезно возросли нагрузки. Им (а также их пациентам) нужна помощь добровольцев.

Для максимальной поддержки создан единый волонтерский штаб. В него вошли активисты движений #МыВместе и «Волонтеры -медики», «Волонтеры победы» и «Студенческие отряды», «Российский союза сельской молодежи» и «Молодая гвардия ЕР», самой «ЕР» и ОНФ.

Комментарий к прошедшему событию «Комсомольской правде» дал председатель «Российского Красного креста», соорганизатор акции #МыВместе Павел Савчук.

- Что должно измениться после этого совещании?

- Уже полтора года мы всем гражданским обществом, силами неравнодушных людей пытаемся дать такой гражданский ответ: поддержать тех, кому плохо. В прошлом году запустили акцию #МыВместе. Она призвана объединить людей, которым не все равно. Которые хотят помочь врачам, соцработникам, людям, оказавшимся на самоизоляции.

– Но что сегодня изменилось по сравнению с прошлым годом?

- Эта работа продолжалась – но сейчас она вновь активизируется. Все видят, в какой ситуации мы оказались в эпидемиологическом плане. Потому работа и усиливается. В ней участвуют и волонтеры ЕР. Многим штабам они помогли – предоставили маски, антисептики. Помогали медперсоналу. В этом направлении вклад был достаточно велик.

Сейчас развернуто 38 штабов. Принимаются звонки по федеральной горячей линии. Мы готовы помогать населению по преодолению пандемии коронавируса.

- Так в чем основная задача штаба – координация действий по стране?

- У нас единым центром по координации и объединению различных волонтерских организаций является штаб #МыВместе. Участвуют все, кто хочет помочь. В штаб приходят запросы о потребностях от населения через региональные и федеральную горячие линии.

Помощь каждого человека, каждой организации важна.

Мы получаем информацию от других штабов и понимаем, где и что надо дополнительно усилить в регионах. Где нужны средства индивидуальной защиты – мы делаем дополнительные отправки. Чтобы поддержать деятельность волонтеров. Обмен информации идет двусторонний. Мы сообщаем регионам какую-то важную нам информацию, по тому, как лучше организовать работу. Передаем опыт одного региона в другой.

- Единство усилий важнее всего?

- Важная цель сегодняшнего мероприятия – показать, как важно вместе работать над единой задачей - подавить коронавирус, каждому на своему участке. У нас опыт такой работы за полтора года накопился огромный. Подключались различные общественные и спортивные организации, и бизнес. Около 9 тысяч партнеров участвовали в акциях #МыВместе. Потому организовывать деятельность с большим количеством партнеров нам не впервой.

Важно исходить двух соображений.

- Каких именно?

- Первое – из интересов людей, из желания как можно оперативнее и результативнее оказать помощь. И чтобы ее получило как можно больше человек. Нашу помощь получили 6 млн человек. Это люди, до которых дошли волонтеры. Доставка продуктов, лекарств.

Были и авто-волонтерами, работали в колцентрах информационных. Сейчас волонтеры-медики проводят огромную работу по популяризации вакцинации и помощи в пунктах вакцинации по всей стране, отвечают на вопросы и помогают в записи на вакцинации. Это влажный блок работ. Он позволит нам как можно раньше победить пандемию.

- Большинство волонтеров – молоды, почему зрелые люди не спешат помогать другим в пандемию?

- Не соглашусь. С марта прошлого года я видел первые собрания волонтеров в Москве. Средний возраст волонтеров - 30-40 лет. Была самоизоляция и люди могли распределять силы так, чтобы и самим поработать, и другим помочь. Видел огромный всплеск волонтерской активности во всех городах. Особенно в сегменте людей, которые прежде так активно в помощи другим не участвовали. Феномен пандемии – большое число «серебряных волонтеров», старше 55 лет. Особой разницы с молодыми в работе не заметили. Сейчас, да – большую активность проявляют молодые.

- Второй важный фактор?

– Защита и безопасность самих волонтеров. Нам важно, чтобы, оказывая помощь другому человеку, волонтер был здоров, у него не было никаких простудных симптомов. Мы ежедневно проводим термометрию. Если волонтер неважно себя чувствует – он остается дома. Вместе с медиками мы разработали соответствующие инструкции.

Надеюсь, наши объединенные усилия дадут результат.