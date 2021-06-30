В котловане строящегося бассейна в Ницце нашли огромное количество взрывчатки

В котловане нашли арсенал, состоящий из различных типов взрывчатки, включая мощные пиропатроны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юге Франции, в Ницце, в котловане строящегося бассейна нашли огромное количество взрывчатки.

Все началась с того, что на еженощные взрывы пожаловались горожане, которые на протяжении нескольких ночей подряд стали от них просыпаться.

Никто не мог понять, где и что взрывается, до тех пор, пока особо бдительные люди не обратили внимание на двор частной виллы, в котором роют бассейн.

Вызванная туда полиция пригласила саперов, обнаруживших в котловане арсенал, состоящий из различных типов взрывчатки, включая мощные пиропатроны в огромном количестве.

В целях безопасности при уничтожении найденной взрывчатки были эвакуированы целые городские кварталы, сообщает lepoint.

Выяснилось, что виновниками ночных переполохов были рабочие, которые посредством ночных взрывов ускоряли процесс строительства бассейна. Почему они избрали именно такой способ рытья котлована, и откуда взялась в таких количествах взрывчатка, сейчас выясняет следствие.

Владелец виллы, проживающий в Париже, ничего не знал о происходящем.