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В мире30 июня 2021 8:22

Кандидат на пост главы Бюро землепользования США требует «производить меньше людей»

Она заявила, что американцам нужно меньше рожать
Юрий МАЙБОРОДА
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Кандидат на пост главы Бюро землепользования США Трейси Стоун-Мэннинг.

Кандидат на пост главы Бюро землепользования США Трейси Стоун-Мэннинг.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ставленница Байдена, кандидат на пост главы Бюро землепользования США Трейси Стоун-Мэннинг, написала в своей диссертации, что людям необходимо прекратить «производить потребляющих ресурсы людей» в неумеренном количестве.

Экоактивистка призвала американские семьи ограничиться двумя детьми:

– Источником наших злоупотреблений являемся мы. Если бы нас было меньше, мы оказывали бы меньшее воздействие. Мы должны потреблять меньше и, что еще важнее, мы должны производить меньше потребляющих ресурсы людей <…> Земля такая, какая есть и мы можем черпать из нее лишь с некоторой частотой. В Америке мы черпаем часто и много, мы ее перенаселяем, это становится заметнее. Остановитесь на двух. Это может быть лучшим, что вы сделаете для планеты.

В наглядных пособиях, которые подготовила Стоун-Мэннинг в процессе создания диссертации, поднимаются проблемы перенаселения, чрезмерного выпаса скота, устаревших законов о добыче полезных ископаемых и прочего. А в подписи на одном из плакатов дети напрямую названы «опасностью для окружающей среды», сообщает foxnews.

Проще говоря, кандидат на пост главы федерального агентства утверждает, что американцев стало слишком много, и земля уже не в силах их прокормить. Кстати, свою заботу об окружающей среде 56-летняя Мэннинг продемонстрировала на собственном опыте – детей у экоактивистки нет. Возможно, по ее собственным словам, это лучшее, что она могла сделать для своей страны.

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