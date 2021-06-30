Кандидат на пост главы Бюро землепользования США требует «производить меньше людей»

Кандидат на пост главы Бюро землепользования США Трейси Стоун-Мэннинг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ставленница Байдена, кандидат на пост главы Бюро землепользования США Трейси Стоун-Мэннинг, написала в своей диссертации, что людям необходимо прекратить «производить потребляющих ресурсы людей» в неумеренном количестве.

Экоактивистка призвала американские семьи ограничиться двумя детьми:

– Источником наших злоупотреблений являемся мы. Если бы нас было меньше, мы оказывали бы меньшее воздействие. Мы должны потреблять меньше и, что еще важнее, мы должны производить меньше потребляющих ресурсы людей <…> Земля такая, какая есть и мы можем черпать из нее лишь с некоторой частотой. В Америке мы черпаем часто и много, мы ее перенаселяем, это становится заметнее. Остановитесь на двух. Это может быть лучшим, что вы сделаете для планеты.

В наглядных пособиях, которые подготовила Стоун-Мэннинг в процессе создания диссертации, поднимаются проблемы перенаселения, чрезмерного выпаса скота, устаревших законов о добыче полезных ископаемых и прочего. А в подписи на одном из плакатов дети напрямую названы «опасностью для окружающей среды», сообщает foxnews.

Проще говоря, кандидат на пост главы федерального агентства утверждает, что американцев стало слишком много, и земля уже не в силах их прокормить. Кстати, свою заботу об окружающей среде 56-летняя Мэннинг продемонстрировала на собственном опыте – детей у экоактивистки нет. Возможно, по ее собственным словам, это лучшее, что она могла сделать для своей страны.