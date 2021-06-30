В США после обрушения жилого дома со стационарного телефона жившей в нем пары были сделаны 16 звонков

Работа спасателей на месте обрушившегося здания в Майами. Фото: REUTERS

После обрушения 12-этажного жилого здания в американском Серфсайде, входящем в агломерацию Майами, среди погибших числятся 11 человек, 37 счастливчиков спасатели смогли извлечь из-под обломков, около 150 человек считаются пропавшим без вести. Среди последних и пожилая чета – Арни и Мириам Ноткин.

По утверждению родственников, со стационарного телефона, который находился в спальне супругов, уже после обнаружения было совершено 16 звонков. Все они поступили на мобильник их внука.

Первый звонок раздался вскоре после обрушения здания, произошедшего ночью 24 июня. Еще 15 звонков раздались на следующий день, сообщает nydailynews.com.

По словам Джейка Самуэльсона, внука пропавших без вести пенсионеров, попытки ответить на звонки оказались безрезультатными – в трубке слышался лишь треск.

«Мы все сидели в гостиной, вся моя семья, и мы были просто шокированы. Мы ответили, а там помехи. Мы пытаемся рационализировать то, что здесь происходит, мы пытаемся получить ответы», – рассказал Самуэльсон журналистам.

Семья даже наняла частного детектива, однако все безрезультатно – ни следов пропавшей пары, ни объяснения загадочным звонкам пока нет.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте частично обрушившегося здания. По их словам, надежд на то, что будут найдены живые люди, остается все меньше.

Ранее мэр Серфсайда заявил, что причиной катастрофы могла стать незаконная надстройка на верхнем этаже рухнувшего здания.